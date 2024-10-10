Володимир Зеленський представив Еммануелю Макрону План перемоги та обговорили подальшу стратегію

Президенти також обговорили ситуацію на полі бою і речі, які зможуть посилити позиції України та дати більше захисту Європі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що особисто представив президенту Франції Еммануелю Макрону План перемоги, детально обговорили пункти Плану та стратегію.

«Дякую за продуктивну розмову та всі питання, що допомагають нам сформувати спільний погляд на те, як наблизити мир. Цінуємо лідерство Франції на цьому шляху та домовилися на рівні команд працювати далі над наповненням наших кроків», - сказав український лідер.

Також президенти обговорили ситуацію на полі бою і речі, які зможуть посилити позиції України та дати більше захисту Європі.

«Вдячний за тренування й комплектування нашої бригади Анни Київської.

Окремий наголос наших переговорів – спільне виробництво зброї. Маємо розширити таку співпрацю. Домовились, що робота над цим буде відбуватися на рівні міністрів оборони», - заявив Зеленський.

Також він додав, що обговорили реалізацію Формули миру та зусилля для наближення справедливого миру.

«Дуже цінуємо те, що Франція в межах роботи, розпочатої у Швейцарії, – першого Саміту миру – організує 17 жовтня конференцію з ядерної безпеки та захисту.

Дякую за постійну та відчутну підтримку Франції, завжди дієву допомогу та лідерство», - додав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський представив прем’єру Британії Кіру Стармеру План перемоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.