Володимир Зеленський представив прем’єру Британії Кіру Стармеру План перемоги

Володимир Зеленський зазначив, що домовилися з Кіром Стармером опрацювати План перемоги разом із союзниками.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні, під час якої представив йому деталі Плану перемоги. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Ми домовилися опрацювати його разом із союзниками», - сказав він.

Глава держави зазначив, що план перемоги покликаний створити правильні умови, щоб завершити війну у справедливий спосіб.

«Дякую Великій Британії за постійну оборонну підтримку нашої держави, зокрема далекобійною зброєю», - додав Зеленський.

Як писала «Судово-юридична газета», на саміті «Україна – Південно-Східна Європа» Президент України Володимир Зеленський заявив, що «у жовтні, листопаді та грудні ми маємо реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності».

Додамо, Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна пропонує партнерам визначитись, як вони бачать завершення війни з рф.

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