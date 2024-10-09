Володимир Зеленський: «У жовтні, листопаді та грудні ми маємо реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності»

«Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір – вибір на користь рішучих дій для завершення війни не пізніше 2025 року» - Президент України Володимир Зеленський.

Росія повинна визнати, що Європа має кордони. Про це зазначив Президент України Володимир Зеленський на саміті «Україна – Південно-Східна Європа» 9 жовтня.

«Із липня ми працюємо над пунктами Формули миру, і до листопада буде готовий документ – Основи миру, у якому будуть викладені детальні умови для справедливого завершення війни. І ми готуємо другий Саміт миру. І я дякую всім, хто бере участь у цьому процесі.

І, звичайно, залишається питання, як змусити Росію до миру. І як змусити відповідальних за війну дотримуватися Формули миру?

Зараз Росія уникає чесної дипломатії.

І саме тому ми в Україні розробили план дій, який може подолати розрив між нинішньою ситуацією та успішним проведенням Саміту миру. Для нас це План перемоги. Для кожної з ваших країн – це план надійної стабільності. Коли План буде повністю реалізований, Росія втратить здатність загрожувати нам, загрожувати Європі.

План був представлений Сполученим Штатам – нашому найбільшому донору у сфері безпеки. Зараз ми ділимося його положеннями з усіма, хто може допомогти нам досягти його цілей. Ви можете допомогти з ключовою геополітичною метою.

Перший пункт Плану зосереджений на тому, чи буде подолано проблему дефіциту геополітичної визначеності у Європі. Чи має Україна місце в НАТО? Якщо так, і це буде належним чином підтверджено, Путін геополітично програє. Росія повинна визнати, що Європа має кордони, незалежні держави, і кожна з них має право обирати своє майбутнє. Правда полягає в тому, що прийняття Росією цієї реальності може початися лише з розуміння того, що Україна ніколи більше не буде підкорена Росією.

Ваші країни й люди зацікавлені в такому результаті так само, як і ми. Ось чому запрошення України до НАТО і майбутнє членство для України були б реальними кроками до миру. Без геополітичної визначеності мир неможливий. Тож я дякую всім тим, хто сьогодні налаштований по-справжньому рішуче.

У жовтні, листопаді та грудні ми маємо реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір – вибір на користь рішучих дій для завершення війни не пізніше 2025 року.

І ми розраховуємо на лідерство Президента Байдена. Ми розраховуємо на потужні та мудрі кроки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, які принесуть безпеку і мир у Європу. І ми розраховуємо на кожного з вас – на всіх вас.

Разом ми зможемо досягти всього, що нам потрібно» - зазначив Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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