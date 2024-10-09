Владимир Зеленский: «В октябре, ноябре и декабре у нас есть реальный шанс сдвинуть ситуацию в сторону мира и долговременной стабильности»

«Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор – выбор в пользу решительных действий по завершению войны не позднее 2025 года» - Президент Украины Владимир Зеленский.

Россия должна признать, что у Европы есть границы. Об этом отметил Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Украина - Юго-Восточная Европа» 9 октября.

«С июля мы работаем над пунктами Формулы мира, и к ноябрю будет готов документ – Основы мира, в котором будут изложены подробные условия для справедливого завершения войны. И мы готовим второй Саммит мира. И я благодарю всех, кто участвует в этом процессе.

И, конечно, остается вопрос, как вынудить Россию к миру. И как заставить ответственных за войну придерживаться Формулы мира?

Сейчас Россия избегает честной дипломатии.

Именно поэтому мы в Украине разработали план действий, который может преодолеть разрыв между нынешней ситуацией и успешным проведением Саммита мира. Для нас это План победы. Для каждой из ваших стран это план надежной стабильности. Когда План будет полностью реализован, Россия потеряет способность угрожать нам, угрожать Европе.

План был представлен Соединенным Штатам – нашему крупнейшему донору в сфере безопасности. Сейчас мы делимся его положениями со всеми, кто может помочь нам достичь его целей. Вы можете помочь в ключевых геополитических целях.

Первый пункт Плана сосредоточен на том, будет ли преодолена проблема дефицита геополитической определенности в Европе. Имеет ли Украина место в НАТО? Если да, и это будет должным образом подтверждено, Путин геополитически проиграет. Россия должна признать, что Европа имеет границы, независимые государства, и каждое из них имеет право выбирать свое будущее. Правда, в том, что принятие Россией этой реальности может начаться лишь с понимания того, что Украина никогда больше не будет покорена Россией.

Ваши страны и люди заинтересованы в таком результате так же, как и мы. Поэтому приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру. Без геополитической определенности мир невозможен. Поэтому я благодарю всех тех, кто сегодня настроен по-настоящему решительно.

В октябре, ноябре и декабре у нас есть реальный шанс сдвинуть ситуацию в сторону мира и долгосрочной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор – выбор в пользу решительных действий по завершению войны не позднее 2025 года.

И мы рассчитываем на лидерство Президента Байдена. Мы рассчитываем на сильные и мудрые шаги Великобритании, Франции, Германии и Италии, которые принесут безопасность и мир в Европу. И мы рассчитываем на каждого из вас – на всех вас.

Вместе мы сможем добиться всего, что нам нужно», - отметил Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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