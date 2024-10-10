Осадки не ожидаются, а днем ​​прогреется до 23 градусов – погода на 10 октября

10 октября синоптики прогнозируют переменную облачность

Источник фото: Рixabay

В Украине в четверг, 10 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков, только в Крыму и на Херсонщине днем ​​местами кратковременный дождь, гроза.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в большинстве западных областей днем ​​местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°, на юге страны до 15°, в восточных областях 4-9° тепла; днем 18-23°, в Карпатах 12-17°.

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