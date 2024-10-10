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Улицу Ивана Тургенева в Дарницком районе переименовали

07:18, 10 октября 2024
Улица получила новое имя, предложенное в честь выдающегося хирурга, доктора медицины, профессора, академика ВУАН Николая Волковича.
Улицу Ивана Тургенева в Дарницком районе переименовали
Источник фото: kmr.gov.ua
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В Дарницком районе Киева улицу Ивана Тургенева переименовали в честь киевского хирурга Николая Волковича.

Как объяснили в Киевском городском совете улица, которая была названа в честь российского писателя, получила новое имя, предложенное в честь выдающегося хирурга, доктора медицины, профессора, академика ВУАН Николая Волковича.

«В течение многих лет Николай Волкович работал в Киевском университете и Александровской больнице в Киеве. Он создал отечественную школу хирургов и ортопедов, а также был основателем и главой Киевского научного хирургического общества», – сообщили в горсовете.

Гражданам напомнили, что изменение названий городских объектов не предусматривает переоформление документов.

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Киев КГГА

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