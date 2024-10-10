Отныне украинцы могут подать заявление на компенсацию за уничтоженное жилье через портал «Дія»

В Украине расширены возможности подачи заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье.

Источник фото: khoda.gov.ua

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило о расширении возможностей подачи заявлений на получение компенсации за уничтоженное жилье в результате войны. Теперь украинцы могут подавать заявки на компенсацию не только через мобильное приложение «Дія», но и через портал «Дія».

Заявители имеют возможность получить жилищный сертификат для покупки нового дома или средства на восстановление на своем земельном участке, если их частный дом был уничтожен.

Чтобы подать заявление, необходимо выполнить несколько простых шагов:

Авторизоваться на портале «Дія».

Перейти в «Каталог услуг», выбрать раздел «Гражданам», затем «Земля, строительство, недвижимость».

Выбрать услугу «Компенсация за поврежденное или уничтоженное имущество».

Выбрать объект и тип компенсации (жилищный сертификат или денежная выплата) и заполнить анкету.

Проверить данные и подписать заявление с помощью электронной подписи.

Кроме того, подать заявление можно в любом Центре предоставления административных услуг по всей Украине, а не только в громаде, где было уничтожено имущество.

Программу еВідновлення реализуют Министерство развития общин и территорий совместно с Министерством цифровой трансформации при поддержке USAID, UK Dev и Фонда Восточная Европа.

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