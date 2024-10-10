Практика судов
  1. В Украине

Отныне украинцы могут подать заявление на компенсацию за уничтоженное жилье через портал «Дія»

08:12, 10 октября 2024
В Украине расширены возможности подачи заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье.
Отныне украинцы могут подать заявление на компенсацию за уничтоженное жилье через портал «Дія»
Источник фото: khoda.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило о расширении возможностей подачи заявлений на получение компенсации за уничтоженное жилье в результате войны. Теперь украинцы могут подавать заявки на компенсацию не только через мобильное приложение «Дія», но и через портал «Дія».

Заявители имеют возможность получить жилищный сертификат для покупки нового дома или средства на восстановление на своем земельном участке, если их частный дом был уничтожен.

Чтобы подать заявление, необходимо выполнить несколько простых шагов:

  • Авторизоваться на портале «Дія».
  • Перейти в «Каталог услуг», выбрать раздел «Гражданам», затем «Земля, строительство, недвижимость».
  • Выбрать услугу «Компенсация за поврежденное или уничтоженное имущество».
  • Выбрать объект и тип компенсации (жилищный сертификат или денежная выплата) и заполнить анкету.
  • Проверить данные и подписать заявление с помощью электронной подписи.

Кроме того, подать заявление можно в любом Центре предоставления административных услуг по всей Украине, а не только в громаде, где было уничтожено имущество.

Программу еВідновлення реализуют Министерство развития общин и территорий совместно с Министерством цифровой трансформации при поддержке USAID, UK Dev и Фонда Восточная Европа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

компенсация Дия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правотворчество выходит на новый уровень: Кабмин протоколом поручил госорганам не выполнять нормы постановления о бронировании, а ТЦК – провести аудит решений о критичности предприятий

ТЦК проведет аудит решений о предоставлении предприятиям статуса критически важных, а госорганы должны воздержаться от новых решений о критичности – Кабмин решил не принимать постановление, а поручить протоколом.

Тестирование в апелляционные суды по гражданской и уголовной специализации – результаты 9 октября

Первые проблемы возникли у кандидатов на должности судей апелляционных судов уголовной специализации.

Опубликован список тестовых заданий для конкурса в Высший антикоррупционный суд

Вместе с вопросами обнародованы также и правильные ответы.

Владимир Зеленский: «В октябре, ноябре и декабре у нас есть реальный шанс сдвинуть ситуацию в сторону мира и долговременной стабильности»

«Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор – выбор в пользу решительных действий по завершению войны не позднее 2025 года» - Президент Украины Владимир Зеленский.

В Нацсовете надеются, что вскоре Telegram будет полностью заблокирован в Украине – заявление

Государственный медиарегулятор выразил надежду на полную блокировку Telegram в Украине.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області