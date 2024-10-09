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В Нацсовете надеются, что вскоре Telegram будет полностью заблокирован в Украине – заявление

17:47, 9 октября 2024
Государственный медиарегулятор выразил надежду на полную блокировку Telegram в Украине.
В Нацсовете надеются, что вскоре Telegram будет полностью заблокирован в Украине – заявление
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Государственный регуляторный и надзорный орган в системе электронных медиа – Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил о надежде на полную блокировку Telegram в Украине.

«Мы надеемся, что текущее состояние противодействия рискам, связанным с использованием этой соцсети государственными органами, является промежуточным, и вскоре Телеграмм будет полностью заблокирован в Украине, как в свое время были заблокированы «Одноклассники», «ВКонтакте» и все сервисы компаний ЯНДЭКС и Мейл.ру» - отметили в Нацсовете.

Там добавили, что «об опасности «Телеграм» Национальный совет начал говорить больше года назад».

«Наконец-то к нашей позиции присоединились другие государственные органы, занимающиеся вопросами безопасности. Решающим стало решение Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО по ограничению использования телеграммы в государственных органах, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры» - отметили в Нацсовете.

Там добавили, что в Национальном совете существует запрет на использование «Телеграм» на служебных устройствах.

Как медиарегулятор мы должны анализировать деятельность медиа в «Телеграм», поэтому у нас создается отдельный сегмент сети, который с помощью современных аппаратных и программных средств будет отделен от внутренней сети Национального совета, но подключен к внешнему интернет-пространству. Наша сетевая инфраструктура уже сейчас позволяет заблокировать каждый из десятков тысяч IP-адресов, использующих эту соцсеть, поэтому информация, имеющаяся в Национальном совете, надежно защищена» - добавили в Нацсовете.

Автор: Наталя Мамченко

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Телеграм Нацсовет Украины

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