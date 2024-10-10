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Во Львове будут судить госрегистратора, незаконно перерегистрировавшего недвижимость на почти 1,3 млн грн

07:54, 10 октября 2024
Злоумышленник незаконно перерегистрировал здания бани-прачечной и котельной.
Во Львове будут судить госрегистратора, незаконно перерегистрировавшего недвижимость на почти 1,3 млн грн
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Во Львове прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении государственного регистратора одного из городских советов Львовской области.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, государственный регистратор, с целью получения неправомерной выгоды, осуществил несанкционированные изменения в Государственном реестре прав на недвижимое имущество в отношении объектов недвижимости.

Речь идет о зданиях бани-прачечной и котельной общей площадью почти 680 кв. м., расположенные в городе Львове.

В частности, достоверно зная, что на недвижимое имущество наложен суд арест, обвиняемый внес регистрационные изменения и зарегистрировал право собственности этого имущества за другим физическим лицом. При этом незаконно изменил индивидуальный регистрационный номер объекта недвижимого имущества, присвоенного ранее.

В результате таких действий по праву собственности законного владельца неправомерно выбыло недвижимое имущество. Его оценочная стоимость составляет около 1,3 млн грн.

Злоумышленнику инкриминируют несанкционированные изменения информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах или хранится на носителях такой информации, совершенное лицом, имеющим право доступа к ней и злоупотребление своими полномочиями (ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

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суд прокуратура

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