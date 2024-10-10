Практика судів
  1. В Україні

У Львові судитимуть держреєстратора, який незаконно перереєстрував нерухомість на майже 1,3 млн грн

07:54, 10 жовтня 2024
Зловмисник незаконно перереєстрував будівлі лазні-пральні та котельні.
У Львові судитимуть держреєстратора, який незаконно перереєстрував нерухомість на майже 1,3 млн грн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно державного реєстратора однієї із міських рад Львівської області.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, державний реєстратор, з метою одержання неправомірної вигоди, здійснив несанкціоновані зміни у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо об’єктів нерухомості.

Мова йде про будівлі лазні-пральні та котельні загальною площею майже 680 кв. м., які розташовані у місті Львові.

Зокрема, достовірно знаючи, що на нерухоме майно судом накладено арешт, обвинувачений  вніс реєстраційні зміни та зареєстрував право власності цього майна за іншою фізичною особою. При цьому незаконно змінив індивідуальний реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна, який був присвоєний раніше.

Внаслідок таких дій з права власності законного володільця неправомірно вибуло нерухоме майно. Його оціночна вартість становить майже 1,3 млн грн.

Зловмиснику інкримінують несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах або зберігається на носіях такої інформації, вчинена особою, яка має право доступу до неї та зловживання своїми повноваженнями (ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд прокуратура

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правотворчість виходить на новий рівень: Кабмін протоколом доручив держорганам не виконувати норми постанови про бронювання, а ТЦК – провести аудит рішень про критичність підприємств

ТЦК проведе аудит рішень про надання підприємствам статусу критично важливих, а держоргани мають утриматися від нових рішень про критичність – Кабмін вирішив не приймати постанову, а доручити протоколом.

Тестування в апеляційні суди з цивільної та кримінальної спеціалізації – результати 9 жовтня

Перші проблеми виникли у кандидатів на посади суддів апеляційних судів з кримінальної спеціалізації.

Оприлюднено перелік тестових запитань для конкурсу до Вищого антикорупційного суду

Разом з запитаннями оприлюднено також і правильні відповіді.

Володимир Зеленський: «У жовтні, листопаді та грудні ми маємо реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності»

«Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір – вибір на користь рішучих дій для завершення війни не пізніше 2025 року» - Президент України Володимир Зеленський.

У Нацраді сподіваються, що невдовзі Telegram буде повністю заблокований в Україні – заява

Державний медіарегулятор висловив сподівання на повне блокування Telegram в Україні.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області