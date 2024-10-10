У Львові судитимуть держреєстратора, який незаконно перереєстрував нерухомість на майже 1,3 млн грн

Зловмисник незаконно перереєстрував будівлі лазні-пральні та котельні.

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У Львові прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно державного реєстратора однієї із міських рад Львівської області.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, державний реєстратор, з метою одержання неправомірної вигоди, здійснив несанкціоновані зміни у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо об’єктів нерухомості.

Мова йде про будівлі лазні-пральні та котельні загальною площею майже 680 кв. м., які розташовані у місті Львові.

Зокрема, достовірно знаючи, що на нерухоме майно судом накладено арешт, обвинувачений вніс реєстраційні зміни та зареєстрував право власності цього майна за іншою фізичною особою. При цьому незаконно змінив індивідуальний реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна, який був присвоєний раніше.

Внаслідок таких дій з права власності законного володільця неправомірно вибуло нерухоме майно. Його оціночна вартість становить майже 1,3 млн грн.

Зловмиснику інкримінують несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах або зберігається на носіях такої інформації, вчинена особою, яка має право доступу до неї та зловживання своїми повноваженнями (ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

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