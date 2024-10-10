На Київщині поліцейський застрелив чоловіка, який кинувся на нього з сокирою

Головним управлінням Національної поліції в Київській області призначено службове розслідування щодо дій поліцейських.

У середу, 9 жовтня, на Київщині чоловік з сокирою накинувся на правоохоронців, які прибули на виклик за фактом домашнього насильства в одному з сіл в Броварському район.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, 23-річний правопорушник поводився агресивно та погрожував матері сокирою. Коли поліцейські зайшли до помешкання, кривдник кинувся із сокирою на правоохоронців.

«Працівник поліції попередив про застосування спецзасобу для відстрілу гумовими кулями, здійснивши постріл вгору. Однак, чоловік не реагував, після чого поліцейський вистрелив в нападника. Потерпілому негайно викликали швидку допомогу, однак, чоловік помер», - повідомили у поліції.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Також Головним управлінням Національної поліції в Київській області призначено службове розслідування щодо дій поліцейських.

На місці події працювали правоохоронці та встановлюють всі обставини інциденту.

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