В Киевской области полицейский застрелил мужчину, который бросился на него с топором

Главным управлением Национальной полиции в Киевской области назначено служебное расследование по действиям полицейских.

В среду, 9 октября, в Киевской области мужчина с топором набросился на правоохранителей, прибывших на вызов по факту домашнего насилия в одном из сел в Броварском районе.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, 23-летний правонарушитель вел себя агрессивно и угрожал матери топором. Когда полицейские вошли в дом, обидчик бросился с топором на правоохранителей.

«Работник полиции предупредил о применении спецсредства для отстрела резиновыми пулями, произведя выстрел вверх. Однако мужчина не реагировал, после чего полицейский выстрелил в нападающего. Пострадавшему немедленно вызвали скорую помощь, однако мужчина умер», - сообщили в полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Также Главным управлением Национальной полиции в Киевской области назначено служебное расследование действий полицейских.

На месте происшествия работали стражи порядка и устанавливают все обстоятельства инцидента.

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