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В Сумах разоблачили мужчину, который за $500 обещал договориться с работником сервисного центра о выдаче номеров

23:48, 9 октября 2024
Подозреваемый заверил своего знакомого, что имеет связи в сервисном центре МВД, поэтому сможет договориться о приобретении на его автомобиль государственного номерного знака из конкретных литеросоединений.
В Сумах разоблачили мужчину, который за $500 обещал договориться с работником сервисного центра о выдаче номеров
Фото: sumy.gp.gov.ua
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В Сумах правоохранители сообщили о подозрении 44-летнему мужчине, который за денежное вознаграждение обещал договориться с работником Территориального сервисного центра МВД Украины о выдаче государственных номерных знаков.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, в начале июня 2024 года подозреваемый заверил своего знакомого, что имеет связи в Территориальном сервисном центре МВД Украины, поэтому сможет договориться о приобретении на его автомобиль государственного номерного знака, состоящего из конкретных литеросоединений, которые он хочет установить, и которых нет в свободном доступе.

При этом подозреваемый сообщил потерпевшему, что такая услуга дополнительно стоит 500 долларов США, которые он якобы передаст работнику сервисного центра.

«После чего потерпевший обратился к правоохранителям, передача оговоренной суммы проходила под их контролем», - сообщили в прокуратуре.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства) УК Украины.

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прокуратура

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