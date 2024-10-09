У Сумах викрили чоловіка, який за $500 обіцяв домовитись із працівником сервісного центру про видачу номерів

Підозрюваний запевнив свого знайомого, що має зв’язки в сервісному центрі МВС, відтак зможе домовитись про придбання на його автомобіль державного номерного знаку з конкретних літеросполук.

Фото: sumy.gp.gov.ua

У Сумах правоохоронці повідомили про підозру 44-річному чоловіку, який за грошову винагороду обіцяв домовитись із працівником Територіального сервісного центру МВС України про видачу державних номерних знаків.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, на початку червня 2024 року підозрюваний запевнив свого знайомого, що має зв’язки в Територіальному сервісному центрі МВС України, відтак зможе домовитись про придбання на його автомобіль державного номерного знаку, який би складався із конкретних літеросполук, які він хоче встановити, та яких немає у вільному доступі.

При цьому підозрюваний повідомив потерпілому, що така послуга додатково коштує 500 доларів США, які він нібито передасть працівнику сервісного центру.

«Після чого потерпілий звернувся до правоохоронців, відтак передача обумовленої суми відбувалась під їх контролем», - повідомили у прокуратурі.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) КК України.

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