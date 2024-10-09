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У Нацраді сподіваються, що невдовзі Telegram буде повністю заблокований в Україні – заява

17:47, 9 жовтня 2024
Державний медіарегулятор висловив сподівання на повне блокування Telegram в Україні.
У Нацраді сподіваються, що невдовзі Telegram буде повністю заблокований в Україні – заява
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Державного регуляторний та наглядовий органу в системі електронних медіа – Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення заявила про сподівання щодо повного блокування Telegram в Україні.

«Ми сподіваємося, що поточний стан протидії ризикам, що пов’язані з використанням цієї соцмережі державними органами, є проміжним, і невдовзі Телеграм буде повністю заблокований в Україні, як свого часу було заблоковано «Одноклассники», «ВКонтакте» та всі сервіси компаній ЯНДЕКС та Мейл.ру» - зауважили у Нацраді.

Там додали, що «про небезпеку Телеграму Національна рада почала говорити понад рік тому».

«Нарешті до нашої позиції доєдналися інші державні органи, що опікуються безпековими питаннями. Вирішальним стало рішення Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО щодо обмеження використання Телеграму у державних органах, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури» - зазначили у Нацраді.

Там додали, що у Національній раді існує заборона використання Телеграму на службових пристроях.

«Як медіарегулятор ми маємо аналізувати діяльність медіа в Телеграмі, тому в нас створюється окремий сегмент мережі, який за допомогою сучасних апаратних та програмних засобів буде відокремлений від внутрішньої мережі Національної ради, але підключений до зовнішнього інтернет-простору. Наша мережева інфраструктура вже зараз дозволяє заблокувати кожну з десятків тисяч IP-адрес, що використовує ця соцмережа, тож інформація, що є в Національній раді, є надійно захищеною» - додали в Нацраді.

Автор: Наталя Мамченко

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