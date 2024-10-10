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Відтепер українці можуть подати заяву на компенсацію за знищене житло через портал «Дія»

08:12, 10 жовтня 2024
В Україні розширено можливості подачі заяв на компенсацію за знищене житло.
Відтепер українці можуть подати заяву на компенсацію за знищене житло через портал «Дія»
Джерело фото: khoda.gov.ua
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Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило про розширення можливостей подання заяв на отримання компенсації за знищене житло внаслідок війни. Тепер українці можуть подавати заявки на компенсацію не лише через мобільний додаток «Дія», а й через портал «Дія».

Заявники мають можливість отримати житловий сертифікат для купівлі нової домівки або кошти на відбудову на своїй земельній ділянці, якщо їх приватний будинок був знищений.

Щоб подати заяву, необхідно виконати кілька простих кроків:

  • Авторизуватися на порталі «Дія».
  • Перейти в «Каталог послуг», обрати розділ «Громадянам», потім «Земля, будівництво, нерухомість».
  • Вибрати послугу «Компенсація за пошкоджене або знищене майно».
  • Обрати об'єкт і тип компенсації (житловий сертифікат або грошова виплата) та заповнити анкету.
  • Перевірити дані та підписати заяву за допомогою електронного підпису.

Крім того, подати заяву можна в будь-якому Центрі надання адміністративних послуг по всій Україні, а не лише в громаді, де було знищене майно.

Програму єВідновлення реалізують Міністерство розвитку громад та територій спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки USAID, UK Dev і Фонду Східна Європа.

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компенсація Дія

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