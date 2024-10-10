Вулицю Івана Тургенєва у Дарницькому районі перейменували

Вулиця отримала нове ім'я, запропоноване на честь видатного хірурга, доктора медицини, професора, академіка ВУАН Миколи Волковича.

Джерело фото: kmr.gov.ua

У Дарницькому районі Києва вулицю Івана Тургенєва перейменували на честь київського хірурга Миколи Волковича.

Як пояснили у Київській міській раді вулиця, яка була названа на честь російського письменника, отримала нове ім'я, запропоноване на честь видатного хірурга, доктора медицини, професора, академіка ВУАН Миколи Волковича.

«Протягом багатьох років Микола Волкович працював у Київському університеті та Олександрівській лікарні в місті Києві. Він створив вітчизняну школу хірургів та ортопедів, а також був засновником і головою Київського наукового хірургічного товариства», - повідомили у міськраді.

Громадянам нагадали, що зміна назв міських об’єктів не передбачає переоформлення документів.

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