Опади не очікуються, а вдень прогріється до 23 градусів – погода на 10 жовтня

10 жовтня синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Джерело фото: Рixabay

В Україні у четвер, 10 жовтня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів, лише в Криму та на Херсонщині вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у більшості західних областей вдень подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, на півдні країни до 15°, у східних областях 4-9° тепла; вдень 18-23°, в Карпатах 12-17°.

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