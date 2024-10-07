Ми пропонуємо нашим партнерам визначитись, як вони бачать завершення цієї війни — Володимир Зеленський

Володимир Зеленський: Ми пропонуємо нашим партнерам визначитись, як вони бачать завершення цієї війни, місце України саме у глобальній архітектурі безпеки, а також – зі спільними кроками, які можуть поставити цю війну на курс до завершення.

Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні анонсував низку зустрічей цього тижня й заявив, що Україна пропонує партнерам визначитись, як вони бачать завершення війни з рф.

За словами Зеленського, необхідно зрозуміти позиції всіх партнерів України, та таким чином посилити план перемоги. Після цього він стане публічним для всіх.

«Ми представимо всім, хто може посилити Україну, план нашої перемоги – кожній країні, яка справді може допомогти наблизити мир. І, звичайно, зрозумівши всі позиції партнерів, усі реальні можливості для України, посиливши наш план перемоги, ми зробимо публічною нашу стратегію подальших дій», – сказав Президент.

Також він додав, що наразі очікує звіт від української команди у Вашингтоні, яка працює там над деталями плану перемоги.

«Ми пропонуємо нашим партнерам визначитись, як вони бачать завершення цієї війни, місце України саме у глобальній архітектурі безпеки, а також – зі спільними кроками, які можуть поставити цю війну на курс до завершення. За підсумками сьогоднішнього дня я очікую звіту нашої команди, яка зараз працює у Вашингтоні – після початку роботи з військовими та військово-політичними деталями плану перемоги», – додав глава держави.

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