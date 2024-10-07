Мы предлагаем нашим партнерам определиться, как они видят завершение этой войны — Владимир Зеленский

Владимир Зеленский: Мы предлагаем нашим партнерам определиться, как они видят завершение этой войны, место Украины именно в глобальной архитектуре безопасности, а также с общими шагами, которые могут поставить эту войну на курс к завершению.

Президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении анонсировал ряд встреч на этой неделе и заявил, что Украина предлагает партнерам определиться, как они видят завершение войны с рф.

По словам Зеленского, необходимо понять позиции всех партнеров Украины и таким образом усилить план победы. После этого он станет публичным для всех.

«Мы представим всем, кто может усилить Украину, план нашей победы – каждой стране, действительно может помочь приблизить мир. И, конечно, поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий», – сказал Президент.

Также он добавил, что ожидает отчет от украинской команды в Вашингтоне, которая работает там над деталями плана победы.

«Мы предлагаем нашим партнерам определиться, как они видят завершение этой войны, место Украины именно в глобальной архитектуре безопасности, а также с общими шагами, которые могут поставить эту войну на курс к завершению. По итогам сегодняшнего дня я ожидаю отчет нашей команды, которая сейчас работает в Вашингтоне – после начала работы с военными и военно-политическими деталями плана победы», – добавил глава государства.

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