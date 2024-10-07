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Объявлен дополнительный прием документов от кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия

20:09, 7 октября 2024
Документы можно подать до 25 ноября.
Объявлен дополнительный прием документов от кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия
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Высший совет правосудия сообщает, что в соответствии с решением Совета судей Украины от 4 октября 2024 года № 34, поступившем в ВСП 7 октября, определена дата продления XX очередного съезда судей Украины после перерыва.

Первый этап съезда продолжался 18 – 19 сентября 2024 года.

Дата продления съезда после перерыва – 24 декабря 2024 года.

Место проведения ХХ очередного съезда судей Украины после перерыва будет определено дополнительно.

Отмечается, что поскольку на повестку дня XХ очередного съезда судей Украины включен вопрос об избрании двух членов Высшего совета правосудия, согласно требованиям статей 8, 9, 10 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» секретариат Высшего совета правосудия объявляет о начале приема документов от кандидатов для избрания членов Высшего совета правосудия съездом судей Украины.

Прием документов кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия завершается в 24 часа последнего дня срока, предусмотренного частью третьей статьи 9 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» (не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения съезда соответственно), если документы подаются в электронной форме или по истечении рабочего времени секретариата Высшего совета правосудия последнего дня, предусмотренного частью третьей настоящей статьи.

Учитывая, что последний день подачи документов приходится на 24 ноября 2024 (воскресенье), то прием документов от кандидатов будет осуществляться до 24:00 25 ноября 2024 (понедельник), если документы подаются в электронной форме (официальный электронный адрес Высшего совета правосудия : [email protected]), или до 17:00 25 ноября 2024 года, если документы подаются лично (адрес: г. Киев, ул. Студенческая, 12-а).

"С образцами документов, которые необходимо подать кандидатам на должность члена Высшего совета правосудия, можно ознакомиться на официальном вебсайте Высшего совета правосудия в разделе «Кандидаты в состав ВСП». Обращаем внимание кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия, которые подали документы ранее, что их документы действительны и дополнительно (по-новому) документы подавать не нужно", - сообщили в ВСП.

Напомним, что 4 октября Совет судей Украины определил "техническую" дату проведения второй части XX съезда судей - 24 декабря. Объявление этой даты необходимо, чтобы новые кандидаты на две должности членов ВСП могли подать документы.

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