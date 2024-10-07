Оголошено про додатковий прийом документів від кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя

Документи можна подати до 25 листопада.

Вища рада правосуддя повідомляє, що відповідно до рішення Ради суддів України від 4 жовтня 2024 року № 34, яке надійшло до ВРП 7 жовтня, визначено дату продовження XX чергового з’їзду суддів України після перерви.

Перший етап з’їзду тривав 18 – 19 вересня 2024 року.

Дата продовження з’їзду після перерви – 24 грудня 2024 року.

Місце проведення ХХ чергового з’їзду суддів України після перерви буде визначено додатково.

Зазначається, що оскільки до порядку денного XХ чергового з’їзду суддів України включено питання про обрання двох членів Вищої ради правосуддя, згідно з вимогами статей 8, 9, 10 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» секретаріат Вищої ради правосуддя оголошує про початок прийому документів від кандидатів для обрання членів Вищої ради правосуддя з’їздом суддів України.

Прийом документів кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя завершується о 24 годині останнього дня строку, передбаченого частиною третьою статті 9 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» (не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дати проведення відповідно з’їзду), якщо документи подаються в електронній формі або в час закінчення робочого часу секретаріату Вищої ради правосуддя останнього дня, передбаченого частиною третьою цієї статті.

Ураховуючи те, що останній день подачі документів припадає на 24 листопада 2024 року (неділя), то прийом документів від кандидатів буде здійснюватися до 24:00 25 листопада 2024 року (понеділок), якщо документи подаються в електронній формі (офіційна електронна адреса Вищої ради правосуддя: [email protected]), або до 17:00 25 листопада 2024 року, якщо документи подаються особисто (адреса: м. Київ, вул. Студентська, 12-а).

"Зі зразками документів, які необхідно подати кандидатам на посаду члена Вищої ради правосуддя можна ознайомитися на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя в розділі «Кандидати до складу ВРП». Звертаємо увагу кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя, які подали документи раніше, що їх документи є дійсними і додатково (по-новому) документи подавати не потрібно", — повідомили у ВРП.

Нагадаємо, що 4 жовтня Рада суддів України визначила "технічну" дату проведення другої частиник XX з'їзду суддів - 24 грудня. Оголошення цієї дати необхідно для того, щоб нові кандидати на дві посади членів ВРП могли подати документи.

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