Практика судів
  1. Суд інфо

Оголошено про додатковий прийом документів від кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя

20:09, 7 жовтня 2024
Документи можна подати до 25 листопада.
Оголошено про додатковий прийом документів від кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя повідомляє, що відповідно до рішення Ради суддів України від 4 жовтня 2024 року № 34, яке надійшло до ВРП 7 жовтня, визначено дату продовження XX чергового з’їзду суддів України після перерви.

Перший етап з’їзду тривав 18 – 19 вересня 2024 року.

Дата продовження з’їзду після перерви – 24 грудня 2024 року.

Місце проведення ХХ чергового з’їзду суддів України після перерви буде визначено додатково.

Зазначається, що оскільки до порядку денного XХ чергового з’їзду суддів України включено питання про обрання двох членів Вищої ради правосуддя, згідно з вимогами статей 8, 9, 10 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» секретаріат Вищої ради правосуддя оголошує про початок прийому  документів від кандидатів для обрання членів Вищої ради правосуддя з’їздом суддів України.

Прийом документів кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя завершується о 24 годині останнього дня строку, передбаченого частиною третьою статті 9 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» (не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дати проведення відповідно з’їзду), якщо документи подаються в електронній формі або в час закінчення робочого часу секретаріату Вищої ради правосуддя останнього дня, передбаченого частиною третьою цієї статті.

Ураховуючи те, що останній день подачі документів припадає на 24 листопада 2024 року (неділя), то прийом документів від кандидатів буде здійснюватися до 24:00 25 листопада 2024 року (понеділок), якщо документи подаються в електронній формі (офіційна електронна адреса Вищої ради правосуддя: [email protected]), або до 17:00 25 листопада 2024 року, якщо документи подаються особисто (адреса: м. Київ, вул. Студентська, 12-а).

"Зі зразками документів, які необхідно подати кандидатам на посаду члена Вищої ради правосуддя можна ознайомитися на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя в розділі «Кандидати до складу ВРП». Звертаємо увагу кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя, які подали документи раніше, що їх документи є дійсними і додатково (по-новому) документи подавати не потрібно", — повідомили у ВРП.

Нагадаємо, що 4 жовтня Рада суддів України визначила "технічну" дату проведення другої частиник XX з'їзду суддів - 24 грудня. Оголошення цієї дати необхідно для того, щоб нові кандидати на дві посади членів ВРП могли подати документи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Артема Дмитрука та Андрія Одарченка виключать зі складу комітетів

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про відкликання нардепів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка зі складу відповідних комітетів.

Комітет рекомендував прийняти в цілому законопроект про відповідальність військових командирів за певні злочини підлеглих

Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроект про відповідальність командирів за злочини підлеглих.

Комітет схвалив фінальну версію законопроекту про звільнення корупціонерів від в’язниці шляхом угод зі слідством

Прийняття законопроекту про звільнення корупціонерів від в’язниці шляхом угод зі слідством підтримують міжнародні партнери, НАБУ і САП.

Перереєструвати автомобіль Тесла, вказавши в договорі вартість в 10 тисяч грн, буде неможливо – Кабмін прийняв постанову

Якщо в договорі купівлі-продажу, оформленому у торговельній організації, буде вказана занижена вартість авто, працівник сервісного центру МВС відмовить у наданні послуги, а матеріали будуть направлені до правоохоронних органів та податкової служби.

Сергій Іонушас з колегами вважають, що, знизивши штраф до 8500 грн, вони простимулюють 6 млн громадян внести свої дані до Реєстру військовозобов'язаних

Нардепи пропонують дати можливість чоловікам, які досі не уточнили дані – а таких біля 6 млн, сплатити 8500 грн шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення на себе штрафу через Резерв+.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва