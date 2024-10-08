Судді не дійшли згоди, чи потрібно припиняти роботу суду через наближення фронту – Вища рада правосуддя відклала питання

Складна ситуація в колективі Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області, а в самому суді постійно працює лише одна суддя.

Вища рада правосуддя 3 жовтня не змогла вирішити питання щодо зміни територіальної підсудності судових справ Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області.

Як з’ясувалося, далеко не всі судді суду підтримують зміну підсудності справ суду з подальшим відрядженням в інші суди.

Фронт близько

1 жовтня 2024 року до ВРП надійшло подання голови Верховного Суду Станіслава Кравченка про зміну територіальної підсудності судових справ Костянтинівського міськрайонного суду у зв’язку з інтенсифікацією бойових дій у Донецькій області. На думку голови Верховного Суду найбільш оптимальною є зміна підсудності справ суду на Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська.

Перед цим до голови Верховного Суду звернувся з відповідним листом голова Костянтинівського міськрайонного суду Андрій Міросєді.

Голова суду повідомив, що в останні тижні у місті Костянтинівка суттєво погіршилася ситуація з безпекою – обстріли міста відбуваються майже щоденно, є загиблі та поранені місцеві мешканці.

В таким умовах перебування у приміщенні суду суддів, працівників апарату суду та учасників судових процесів є вкрай небезпечним.

На думку Андрія Міросєді, справи Костянтинівського міськрайонного суду доцільно передати на розгляд одного з районних судів, що розташовані у місті Дніпро з урахуванням навантаження, з подальшим відрядженням у його склад суддів Костянтинівського міськрайонного суду.

В. о. голови Державної судової адміністрації Максим Пампура, начальник ТУ ДСА в Донецькій області Сергій Музикант та начальник ТУ ДСА в Дніпропетровській області Ганна Ігнатьєва підтримали позицію як Андрія Міросєді, так і голови Верховного Суду.

У колективі суду думки розділилися

Як повідомив під час засідання Ради правосуддя голова суду Андрій Міросєді, місто Костянтинівка знаходиться у 10 км від міста Часів Яр, де наразі йдуть активні бойові дії.

Також з 26 серпня триває евакуація населення Костянтинівської територіальної громади, зокрема сімей з дітьми.

В суді станом на жовтень є дев’ять суддів. Ще одна суддя наразі перебуває у тимчасовому відрядженні в іншому суді. В суді постійно працює лише одна суддя - Ольга Леміщенко. Інші судді наразі перебувають у Вінниці, Дніпрі, Тернополі, Київській області та у місті Чернівці.

З 7 жовтня у місті посилено комендантську годину – з 15:00 до 11:00. Тобто, для здійснення правосуддя суду фактично відведено лише чотири години на добу.

Крім того, через посилення заходів безпеки, як у самому місті, так і на території громади встановлено обмеження на пересування.

«Вважаю, що робота суду в умовах, що склалися, є неможливою. Абсолютна більшість суддів суду перебувають за межами Костянтинівки, окрім однієї судді. Судді наразі переважно працюють дистанційно. Обладнаного укриття в суді немає, мобільних укриттів поруч з будівлею суду також немає», - повідомив Андрій Міросєді.

Однак, збори суддів з питання подальшої діяльності суду та можливості зміни територіальної підсудності справ суду, як повідомив голова суду, не проводилися.

«Збори суддів це питання не розглядали, тому що розгляд цього питання викличе багато різних думок. У нас не всі судді бажають виходити із «зони комфорту». Половина суддів вважає, що територіальну підсудність суду необхідно змінити, а ще половина вважає, що це питання ще не на часі. Втім, я прошу підтримати подання. Наразі неможливо забезпечити ефективну роботу суду. Є сенс передати справи в інший суд і відрядити туди суддів», - розповів Андрій Міросєді.

Протилежну позицію на засіданні ВРП представляли судді Ольга Леміщенко та Артем Орчелота.

Ольга Леміщенко розповіла, що хоча вона і проживає у місті Краматорськ, але кожен день їздить на роботу в Костянтинівку. Також кожен робочий день вона на своєму автомобілі привозить з Краматорську свого помічника, а потім відвозить помічника назад до Краматорську.

«У нас в суді розійшлися думки щодо оцінки ситуації. Звернення до Верховного Суду було ухвалене головою суду одноособово, без будь-яких консультацій або порад з іншими суддями. Збори суддів з цього приводу не проводилися. Ми лише вчора, тобто 2 жовтня, дізналися з інформації на сайті ВРП, що буде розглядатися питання про припинення роботи нашого суду. Сім з десяти суддів суду заперечують проти припинення роботи суду і бажають продовжувати роботу в режимі, який є зараз. Відстань до Часів Яру насправді тривалий час не змінюються – до нього близько 15 км. Я кожен день перебуваю у Костянтинівці, я здійснюю правосуддя виключно з приміщення суду. Так, обстріли міста є, але такі саме обстріли є і в інших містах країни», - повідомила Раді правосуддя Ольга Леміщенко.

Також вона розповіла, що голова суду Андрій Міросєді давно не опікується потребами суду, оскільки з 2022 року проживає у місті Дніпро.

Справа в тому, що ще 27 квітня 2022 року збори суддів суду ухвалили рішення про запровадження дистанційного режиму роботи суду.

Як наслідок, досі не вирішене питання облаштування укриття в суді або поруч із судом.

«Я особисто зверталася до голови суду з питання укриття, перш за все для забезпечення безпеки суддів, працівників апарату та учасників судових процесів. Необхідно було хоча б мішками с піском закрити вікна або закріпити на вікнах спеціальні протиударні панелі. Але жодної реакції голови суду не було. Лише пару днів тому мені стало відомо, що навіть зараз є можливість забезпечити суд мішками з піском та мобільним укриттям. Це все може надати міська військово-цивільна адміністрація, але для цього було потрібне звернення або голови суду, або зборів суддів. Наразі я закрила у себе в кабінеті всі вікна цими панелями. Однак весь суд я не можу забезпечити засобами безпеки», - розповіла Ольга Леміщенко.

Також досі не вирішене питання з наданням суддям та працівникам апарату перепусток для пересування у комендантську годину.

За словами Ольги Леміщенко, окрім неї, в суді постійно працюють 29 працівників апарату суду з 60.

«Вони працюють в суді, їх ніхто не примушує, до того ж у них є надбавка за роботу в суді, який знаходиться в зоні бойових дій», - зазначила суддя.

Нові справи, які надходять до суду, скануються канцелярією і вноситься в комп’ютерну програму документообігу суду «Д-3», також працюють пошта і «електронний суд».

Як додала Ольга Леміщенко, наразі головна проблема суду – це розгляд кримінальних справ. Кримінальні справи неможливо розглядати у дистанційному режимі, до того ж суд розглядає чималу кількість клопотань органів досудового розслідування.

Чому судді проти зміни підсудності

Як повідомила Ольга Леміщенко, зміна підсудності справ суду буде мати негативні наслідки.

По-перше, у разі, якщо суд фактично припинить розгляд справ, то працівників апарату суду, які досі працюють, просто звільнять, внаслідок чого вони втратять і роботу, і заробітну плату.

«Не кожен готовий виїхати з Донецької області та знімати житло у містах, де немає додаткового коефіцієнту до заробітної плати», - зазначила Ольга Леміщенко.

По-друге, суд, в який будуть передані справи Костянтинівського міськрайонного суду, навряд чи буде від цього у захваті, адже наразі Костянтинівський міськрайонний суд має достатньо велике навантаження та розглядає специфічні справи.

По-третє, значна кількість справ та клопотань органів досудового розслідування, що поступають на розгляд суду, це справи пов’язані з порушенням умов несення військової служби, воєнними злочинами, а також кримінальні справи, пов’язані з документуванням наслідків бойових дій. Також суд розглядає чималу кількість справ про адміністративні правопорушення, в тому числі справ про адміністративні порушення, які допустили українські військовослужбовці.

Відтак, зміна підсудності справ Костянтинівського міськрайонного суду суттєво ускладнить як роботу органів досудового розслідування, так і розгляд кримінальних справ.

Ольгу Леміщенко підтримав суддя Артем Орчелота.

Суддя розповів, що хоча наразі він і проживає у Вінниці, але в Костянтинівський міськрайонний суд він час від час приїжджає для розгляду справ. Помічник судді і секретар судового засідання перебувають у Костянтинівці.

«За таких умов ми не бачимо підстав для зміни підсудності. Просимо відмовити або відкласти це питання, щоб подивитися, яка обстановка буде далі. Заради працівників апарату суду просимо поки що не змінювати підсудність», - звернулися до ВРП судді.

Члени ВРП, втім, звернули увагу, що багатогодинна комендантська година сильно ускладнює ефективність роботи суду, адже не зрозуміло, як учасники судових процесів будуть добиратися в суд.

Також у ВРП зазначили, що дещо дивною є ситуація, коли абсолютна більшість суддів Костянтинівського міськрайонного суду знаходяться у безпечних містах, тоді як їх помічники та секретарі судового засідання переважно знаходяться у Костянтинівці.

Крім того, заступник голови Ради правосуддя Дмитро Лук’янов звернув увагу, що було б непогано, якби судді Костянтинівського міськрайонного суду спочатку спробували вирішити питання доцільності зміни територіальної підсудності справ суду на своїх зборах.

У підсумку у розгляді цього питання Вища рада правосуддя оголосила перерву до 10 жовтня.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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