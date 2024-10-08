Судьи не пришли к согласию, нужно ли прекращать работу суда из-за приближения фронта – Высший совет правосудия отложил вопрос

Сложная ситуация в коллективе Константиновского горрайонного суда Донецкой области, а в самом суде постоянно работает только одна судья.

Высший совет правосудия 3 октября не смог решить вопрос об изменении территориальной подсудности судебных дел Константиновского горрайонного суда Донецкой области.

Как выяснилось, далеко не все судьи суда поддерживают изменение подсудности дел суда с последующим командированием в ​​другие суды.

Фронт близко

1 октября 2024 года в ВСП поступило представление председателя Верховного Суда Станислава Кравченко об изменении территориальной подсудности судебных дел Константиновского горрайонного суда в связи с интенсификацией боевых действий в Донецкой области. По мнению председателя Верховного Суда наиболее оптимальным является изменение подсудности дел суда на Бабушкинский районный суд города Днепропетровска.

Перед этим к председателю Верховного Суда обратился с соответствующим письмом председатель Константиновского горрайонного суда Андрей Мироседи.

Председатель суда сообщил, что в последние недели в городе Константиновка существенно ухудшилась ситуация с безопасностью – обстрелы города происходят почти ежедневно, есть погибшие и раненные местные жители.

В таких условиях, пребывание в помещении суда судей, работников аппарата суда и участников судебных процессов крайне опасно.

По мнению Андрея Мироседи, дела Константиновского горрайонного суда целесообразно передать на рассмотрение одного из районных судов, расположенных в городе Днепр с учетом нагрузки, с последующей командировкой в ​​его состав судей Константиновского горрайонного суда.

И. о. главы Государственной судебной администрации Максим Пампура, начальник ТУ ГСА в Донецкой области Сергей Музыкант и начальник ТУ ГСА в Днепропетровской области Анна Игнатьева поддержали позицию как Андрея Мироседи, так и председателя Верховного Суда.

В коллективе суда мнения разделились

Как сообщил во время заседания Совета правосудия председатель суда Андрей Мироседи, город Константиновка находится в 10 км от города Часов Яр, где сейчас идут активные боевые действия.

Также с 26 августа идет эвакуация населения Константиновской территориальной общины, в том числе семей с детьми.

В суде по состоянию на октябрь есть девять судей. Еще одна судья находится во временной командировке в другом суде. В суде постоянно работает только одна судья – Ольга Лемищенко. Другие судьи находятся в Виннице, Днепре, Тернополе, Киевской области и в городе Черновцы.

С 7 октября в городе усилен комендантский час – с 15:00 до 11:00. То есть, для осуществления правосудия суду фактически отведено всего четыре часа в сутки.

Кроме того, из-за усиления мер безопасности, как в самом городе, так и на территории общины, установлены ограничения на передвижение.

«Считаю, что работа суда в сложившихся условиях невозможна. Абсолютное большинство судей суда находятся за пределами Константиновки, кроме одной судьи. Судьи в основном работают дистанционно. Оборудованного укрытия в суде нет, мобильных укрытий рядом со зданием суда тоже нет», - сообщил Андрей Мироседи.

Однако собрание судей по вопросу дальнейшей деятельности суда и возможности изменения территориальной подсудности дел суда, как сообщил председатель суда, не проводилось.

«Собрание судей этот вопрос не рассматривало, потому что рассмотрение этого вопроса вызовет много разных мнений. У нас не все судьи хотят выходить из «зоны комфорта». Половина судей считает, что территориальную подсудность суда необходимо изменить, а еще половина считает, что этот вопрос пока не актуален. И все же я прошу поддержать представление. Сейчас невозможно обеспечить эффективную работу суда. Есть смысл передать дела в другой суд и отправить туда судей», – рассказал Андрей Мироседи.

Противоположную позицию на заседании ВСП представляли судьи Ольга Лемищенко и Артем Орчелота.

Ольга Лемищенко рассказала, что хоть она и проживает в городе Краматорск, но каждый день ездит на работу в Константиновку. Также каждый рабочий день она на своем автомобиле привозит из Краматорска своего помощника, а затем увозит помощника обратно в Краматорск.

«У нас в суде разошлись мнения относительно оценки ситуации. Обращение к Верховному Суду было принято председателем суда единолично, без консультаций или совещания с другими судьями. Собрание судей на этот счет не проводилось. Мы только вчера, то есть 2 октября, узнали из информации на сайте ВСП, что будет рассматриваться вопрос о прекращении работы нашего суда. Семь из десяти судей суда возражают против прекращения работы суда и желают продолжать работу в существующем сейчас режиме. Расстояние до Часов Яра в действительности долгое время не меняется – до него около 15 км. Я каждый день нахожусь в Константиновке, я осуществляю правосудие исключительно из помещения суда. Да, обстрелы города есть, но такие же обстрелы есть и в других городах страны», - сообщила Совету правосудия Ольга Лемищенко.

Также она рассказала, что председатель суда Андрей Мироседи давно не уделяет внимания проблемам суда, поскольку с 2022 года проживает в городе Винница.

Дело в том, что еще 27 апреля 2022 года собрание судей суда приняло решение о введении дистанционного режима работы суда.

Как следствие, до сих пор не решен вопрос обустройства укрытия в суде или рядом с судом.

«Я лично обращалась к председателю суда по вопросу укрытия, прежде всего для обеспечения безопасности судей, работников аппарата и участников судебных процессов. Необходимо было хотя бы мешками с песком закрыть окна или закрепить на окнах специальные противоударные панели. Но никакой реакции председателя суда не последовало. Лишь пару дней назад мне стало известно, что даже сейчас есть возможность обеспечить суд мешками с песком и мобильным укрытием. Это все может предоставить городская военно-гражданская администрация, но для этого требовалось обращение либо председателя суда, либо собрания судей. Я уже закрыла у себя в кабинете все окна этими панелями. Однако весь суд я не могу обеспечить средствами безопасности», – рассказала Ольга Лемищенко.

Также до сих пор не решен вопрос предоставления судьям и работникам аппарата пропусков для передвижения в комендантский час.

По словам Ольги Лемищенко, кроме нее, в суде постоянно трудятся 29 работников аппарата суда из 60.

"Они работают в суде, их никто не принуждает, к тому же у них есть надбавка за работу в суде, который находится в зоне боевых действий", - отметила судья.

Новые дела, поступающие в суд, сканируются канцелярией и вносятся в компьютерную программу документооборота суда «Д-3», также работают почта и «электронный суд».

Как добавила Ольга Лемищенко, главная проблема суда - это рассмотрение уголовных дел. Уголовные дела невозможно рассматривать в дистанционном режиме, к тому же суд рассматривает большое количество ходатайств органов досудебного расследования.

Почему судьи против изменения подсудности

Как сообщила Ольга Лемищенко, изменение подсудности дел суда будет иметь негативные последствия.

Во-первых, в случае, если суд фактически прекратит рассмотрение дел, то работников аппарата, до сих пор работающих в суде, просто уволят, в результате чего они потеряют и работу, и заработную плату.

"Не каждый готов выехать из Донецкой области и снимать жилье в городах, где нет дополнительного коэффициента к заработной плате", - отметила Ольга Лемищенко.

Во-вторых, суд, в который будут переданы дела Константиновского горрайонного суда, вряд ли будет от этого в восторге, ведь Константиновский горрайонный суд имеет достаточно большую нагрузку и рассматривает специфические дела.

В-третьих, значительное количество дел и ходатайств, поступающих на рассмотрение суда от органов досудебного расследования, это дела, связанные с нарушением условий несения военной службы, военными преступлениями, а также уголовные дела, связанные с документированием последствий боевых действий. Также суд рассматривает большое количество дел об административных правонарушениях, в том числе дел об административных нарушениях, допущенных украинскими военнослужащими.

Следовательно, изменение подсудности дел Константиновского горрайонного суда существенно усложнит как работу органов досудебного расследования, так и рассмотрение уголовных дел.

Ольгу Лемищенко поддержал судья Артем Орчелота.

Судья рассказал, что хотя он и проживает в Виннице, но в Константиновский горрайонный суд он время от времени приезжает для рассмотрения дел. Помощник судьи и секретарь судебного заседания находятся в Константиновке.

«В таких условиях мы не видим оснований для изменения подсудности. Просим отказать или отложить этот вопрос, чтобы посмотреть, какая обстановка будет дальше. Ради работников аппарата суда просим пока не менять подсудность», - обратились к ВСП судьи.

Члены ВСП, впрочем, обратили внимание, что многочасовой комендантский час сильно усложняет эффективность работы суда, ведь непонятно, как участники судебных процессов будут добираться в суд.

Также в Совете правосудия отметили, что является несколько странной ситуация, когда абсолютное большинство судей Константиновского горрайонного суда находятся в безопасных городах, тогда как их помощники и секретари судебного заседания преимущественно находятся в Константиновке.

Кроме того, заместитель председателя Совета правосудия Дмитрий Лукьянов отметил, что было бы неплохо, если бы судьи Константиновского горрайонного суда сначала попытались рассмотреть вопрос целесообразности изменения территориальной подсудности дел суда на своем собрании.

В итоге в рассмотрении этого вопроса Высший совет правосудия объявил перерыв до 10 октября.

Автор: Вячеслав Хрипун

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