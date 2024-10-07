Била ребенка и оскорбляла — воспитательнице спецучреждения на Львовщине объявили о подозрении

Воспитательнице, избившей ребенка в учебно-реабилитационном центре, сообщили о подозрении в побоях и мордовании.

Воспитательнице Великолюбинского многопрофильного учебно-реабилитационного центра сообщили о подозрении в побоях и мордовании. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Ранее в сети распространили видео жестокого обращения с детьми и применения к ним физической силы в учебно-реабилитационном центре Львовской области.

Позже в прокуратуре рассказали, что между воспитательницей учебно-реабилитационного центра и ученицей возник конфликт. В результате подозреваемая около десяти раз ударила ребенка указкой.

"Обороняясь, девочка выбила из ее рук предмет, которым ее избивали. Однако женщина на этом не остановилась и толкнула ученицу на диван, где продолжила избивать ребенка", - сообщили в прокуратуре.

47-летней воспитательнице учебно-реабилитационного центра инкриминируют умышленное нанесение побоев и совершение других насильственных действий несовершеннолетний.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.