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Минобороны обновило приложение «Резерв+» — что нового появилось

19:17, 7 октября 2024
Обновленная версия получила три нововведения.
Минобороны обновило приложение «Резерв+» — что нового появилось
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Минобороны выпустило обновленную версию приложения "Резерв+". Эта версия получила номер 1.2.0 и занимает 26.9 МБ. Обновленная версия получила три нововведения:

- Бронирование отображается как отдельный вид отсрочки (согласно действующим законам).

- Добавлена ​​функция обновления базы неактивных электронных военно-учетных документов при сканировании QR кодов.

- Добавлена ​​возможность проверить подлинность повестки через QR-код.

Новая версия "Резерв+" уже доступна пользователям iOS. На Android обновление выйдет в ближайшее время.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Минобороны предлагает изменить порядок постановки на военный учет призывников и отменить комиссии по взятию на военный учет призывников.

В Минобороны планируют цифровизировать предоставление отсрочки.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», отсутствие механизма автоматического предоставления и продления отсрочки провоцирует коррупционные риски и ставит граждан в неравные условия.

А еще ТЦК объяснили, что введение в законодательство обязанности обновить военно-учетные данные в течение 60 дней и возможность такого обновления через приложение "Резерв+" позволило ТЦК собрать актуальную информацию о месте жительства военнообязанных. Теперь на эти адреса можно будет массово разослать повестки.

Напомним, что Кабмин сократил срок прибытия в ТЦК по повестке.

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