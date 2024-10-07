Міноборони оновило застосунок «Резерв+» — що нового з’явилося

Оновлена версія отримала три нововведення.

Міноборони випустило оновлену версію застосунку "Резерв+". Ця версія отримала номер 1.2.0 і займає 26.9 МБ. Оновлена версія отримала три нововведення:

Бронювання відображається як окремий вид відстрочки (згідно з чинними законами).

Додана функція оновлення бази неактивних електронних військово-облікових документів при скануванні QR кодів.

Додана можливість перевірити дійсність повістки через QR-код.

Нова версія "Резерв+" вже доступна користувачам iOS. На Android оновлення вийде найближчим часом.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Міноборони пропонує змінити порядок постановки на військовий облік призовників і скасувати комісії з питань взяття на військовий облік призовників.

У Міноборони планують цифровізувати надання відстрочки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», відсутність механізму автоматичного надання і продовження відстрочки провокує корупційні ризики і ставить громадян у нерівні умови.

А ще в ТЦК пояснили, що запровадження до законодавства обов’язку оновити військово-облікові дані протягом 60 днів та можливості такого оновлення через застосунок "Резерв+" дозволило ТЦК зібрати актуальну інформацію про місце проживання військовозобов’язаних. Тож, тепер на ці адреси можна буде масово розіслати повістки.

Нагадаємо, що Кабмін скоротив термін прибуття до ТЦК за повісткою.

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