Тепер ми розуміємо, де людина живе і куди надсилати повістку – ТЦК про результати оновлення військово-облікових даних

Зміни до законодавства щодо обов’язку оновити військово-облікові дані дозволили ТЦК зібрати актуальну інформацію про місце проживання, аби розіслати повістки.

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Запровадження до законодавства обов’язку оновити військово-облікові дані протягом 60 днів та можливості такого оновлення через застосунок Резерв+ дозволило ТЦК зібрати актуальну інформацію про місце проживання військовозобов’язаних. Про це розповів в інтерв’ю «Західному кур’єру» т. в. о. заступника начальника Івано-Франківського обласного ТЦК Андрій Мороз.

«Закон №10449 про мобілізацію, який вступив у дію 18 травня, а також постанова Кабінету міністрів №560 від 16 травня дійсно дещо спростили нам роботу. Ці документи врегулювали деякі питання, які давно потребували впорядкування.

Найкорисніша новація це, звичайно, оновлення військово-облікових даних. Тепер ми маємо актуальні дані про військовозобов’язаних, їх місце реєстрації, телефон. Адже багато осіб зареєстровані були за однією адресою, а проживали за іншою.

Таким чином ми не могли вручити цим військовозобов’язаним повістки, бо не знали їхнього місця перебування. Зміни в законодавстві дали нам можливість зібрати актуальні дані про військовозобов’язаних і внести їх в систему «Оберіг». Тепер ми розуміємо, де людина живе, як з нею можна зв’язатися, де вона працює» - зазначив він.

Разом з тим, залишається категорія осіб, яка не оновила військово-облікові дані.

«Вони автоматично стали порушниками військового обліку і їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності» - додав Андрій Мороз.

За його словами, ті особи, які не оновили свої облікові дані, перебувають у розшуку поліції.

«Наші співробітники кожного дня їх виявляють під час заходів з оповіщення і передають нацполіції» - додав він.

Також він нагадав, що ті, хто не має військово-облікових документів, теж є порушниками військового обліку.

«Є також категорія громадян, які мають право на відстрочку від служби, але з якихось причин не оновили дані. Ті, хто має військово-облікові документи невстановленого зразка також порушники. Таких людей є багато. Всі вони перебувають у розшуку і щоденно виявляються нашими працівниками. Ми передаємо їх представникам поліції, їх притягують до адмінвідповідальності. Далі ми здійснюємо всі заходи щодо того, аби актуалізувати всі дані особи, і якщо вона підлягає призову та мобілізації, то автоматично проходить військово-лікарську комісію. Якщо стан здоров’я людини дозволяє їй проходити військову службу і вона немає права на відстрочку, то для неї відразу визначається навчальний центр і в подальшому підрозділ, де вона буде нести службу» - зазначив очільник ОТЦК.

«Ми виконуємо свої посадові обов’язки, які на нас поклало керівництво держави. Ми мусимо проводити мобілізацію, бо без мобілізації ми не зможемо закінчити цю війну. В лавах ЗСУ постійно потрібне поповнення.

Плюс ми формуємо нові військові частини, які отримують західні зразки озброєння, а військовозобов’язані проходять навчання за кордоном. Тому ми постійно проводимо роз’яснювальну роботу серед населення, що мобілізація це не страшно, це потрібно. Всі військовозобов’язані мають виконати свій громадянський обов’язок. Навіть ті, хто сьогодні має право на відстрочку, мають розуміти, що може настати день, коли їм доведеться піти в ЗСУ» - підкреслив Андрій Мороз.

«В мобілізації немає нічого страшного. До неї треба бути готовим. Я рекомендую кожному, навіть тим, хто має право на відстрочку, все одно пройти курс керування дронами чи навчання з тактичної медицини. Чи пройти інший вишкіл, який пригодиться в армії. Кожному з військовозобов’язаних треба бути готовим, що прийде час і його мобілізують. Треба це спокійно сприймати» - зазначив очільник ОТЦК.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Уряд планує надрукувати та спрямувати за адресами 900 тисяч повісток. Якщо особа повідомила державі своє актуальне місце проживання через Резерв+, то повістка буде надіслана саме на цю адресу. Навіть якщо особа не отримала повістку, спрямовану у встановленому порядку, вона все одно буде вважатися повідомленою, і до неї можуть застосувати штраф, а надалі, у разі несплати – арешт рахунків.

Автор: Наталя Мамченко

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