Практика судів
  1. В Україні

Судитимуть ексначальник Запорізького обласного ТЦК за пособництво ухилянтам

20:08, 30 вересня 2024
Запорізький ексначальник ТЦК постане перед судом через зловживання службовим становищем.
Судитимуть ексначальник Запорізького обласного ТЦК за пособництво ухилянтам
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До суду передано обвинувальний акт проти колишнього начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому інкримінують зловживання службовим становищем і пособництво в ухиленні від військової служби шляхом обману, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Прокурори Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони встановили, що з лютого по липень 2023 року, обіймаючи посаду керівника ТЦК, обвинувачений незаконно залучав трьох підлеглих до виконання ремонтних робіт на нерухомості, що належить йому та його родині.

Використовуючи своє службове становище, він безпідставно виплатив цим військовослужбовцям додаткову винагороду на суму близько 270 тисяч гривень, завдавши державі збитків.

Наразі триває судовий розгляд щодо експосадовця в іншій кримінальній справі, де він обвинувачується у перевищенні службових повноважень. Досудове розслідування проводили слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Мелітополі.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, поки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комісія з аудиту НАБУ обрала головою Роберта Вестбрукса і готується відвідати Україну

8 жовтня в рамках установчого візиту до Києва відбудеться зустріч членів Комісії з аудиту НАБУ з представниками громадських організацій.

Мінфін затвердив методологію, за якою визначить зайві податкові пільги

Уряд оцінить, які податкові пільги є корисними для економіки, а які створюють зайві та обтяжуючі витрати для бюджету

Національна школа суддів попросила більше грошей на заробітну плату, інакше погрожує звернутися до суду

Міністерство фінансів у відповідь повідомило, що заробітна плата у Школі суддів є «нормальною».

Вищий антикорупційний суд закупить квартири для нових суддів загальною вартістю 60 млн гривень

На закупівлю службового житла можуть направити гроші від стягнутих застав.

Тепер ми розуміємо, де людина живе і куди надсилати повістку – ТЦК про результати оновлення військово-облікових даних

Зміни до законодавства щодо обов’язку оновити військово-облікові дані дозволили ТЦК зібрати актуальну інформацію про місце проживання, аби розіслати повістки.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду