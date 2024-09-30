Судитимуть ексначальник Запорізького обласного ТЦК за пособництво ухилянтам

Запорізький ексначальник ТЦК постане перед судом через зловживання службовим становищем.

До суду передано обвинувальний акт проти колишнього начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому інкримінують зловживання службовим становищем і пособництво в ухиленні від військової служби шляхом обману, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Прокурори Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони встановили, що з лютого по липень 2023 року, обіймаючи посаду керівника ТЦК, обвинувачений незаконно залучав трьох підлеглих до виконання ремонтних робіт на нерухомості, що належить йому та його родині.

Використовуючи своє службове становище, він безпідставно виплатив цим військовослужбовцям додаткову винагороду на суму близько 270 тисяч гривень, завдавши державі збитків.

Наразі триває судовий розгляд щодо експосадовця в іншій кримінальній справі, де він обвинувачується у перевищенні службових повноважень. Досудове розслідування проводили слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Мелітополі.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, поки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

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