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Будут судить экс-начальника Запорожского областного ТЦК за пособничество уклонистам

20:08, 30 сентября 2024
Запорожский экс-начальник ТЦК предстанет перед судом из-за злоупотребления служебным положением.
Будут судить экс-начальника Запорожского областного ТЦК за пособничество уклонистам
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В суд передан обвинительный акт против бывшего начальника Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении от военной службы путем обмана, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Прокуроры Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны установили, что с февраля по июль 2023 года, занимая должность руководителя ТЦК, обвиняемый незаконно привлекал трех подчиненных к выполнению ремонтных работ на недвижимости, принадлежащей ему и его семье.

Используя свое служебное положение, он безосновательно выплатил этим военнослужащим дополнительное вознаграждение на сумму около 270 тысяч гривен, нанеся государству ущерб.

Сейчас продолжается судебное разбирательство в отношении экс-чиновника по другому уголовному делу, где он обвиняется в превышении служебных полномочий. Досудебное расследование проводили следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Мелитополе.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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