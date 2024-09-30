Будут судить экс-начальника Запорожского областного ТЦК за пособничество уклонистам

Запорожский экс-начальник ТЦК предстанет перед судом из-за злоупотребления служебным положением.

В суд передан обвинительный акт против бывшего начальника Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении от военной службы путем обмана, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Прокуроры Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны установили, что с февраля по июль 2023 года, занимая должность руководителя ТЦК, обвиняемый незаконно привлекал трех подчиненных к выполнению ремонтных работ на недвижимости, принадлежащей ему и его семье.

Используя свое служебное положение, он безосновательно выплатил этим военнослужащим дополнительное вознаграждение на сумму около 270 тысяч гривен, нанеся государству ущерб.

Сейчас продолжается судебное разбирательство в отношении экс-чиновника по другому уголовному делу, где он обвиняется в превышении служебных полномочий. Досудебное расследование проводили следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Мелитополе.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.