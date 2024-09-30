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Национальная школа судей попросила больше денег на заработную плату, иначе угрожает обратиться в суд

14:35, 30 сентября 2024
Министерство финансов в ответ сообщило, что заработная плата в Школе судей является «нормальной».
Национальная школа судей попросила больше денег на заработную плату, иначе угрожает обратиться в суд
Источник фото — НШСУ
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Национальная школа судей Украины настаивает на выделении дополнительного финансирования на 2025 год в размере 12 млн. 248 тыс. гривен.

Как отметил 27 сентября во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики ректор НШСУ Николай Онищук, указанная сумма денег необходима для того, чтобы «подтянуть» размер зарплат в Школе судей до уровня Высшей квалификационной комиссии судей.

«Статья 104 Закона «О судоустройстве и статусе судей» предусматривает, что размеры должностных окладов работников Национальной школы судей Украины, не могут быть меньше соответствующих размеров должностных окладов работников Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Вместе с тем, средняя разница в размере окладов между сотрудниками Секретариата ВККС и аппарата НШСУ составляет 20%. У руководителей структурных подразделений ВККС средний размер должностного оклада составляет 39,5 тыс. гривен, а в НШСУ – всего 30 тыс. гривен», - рассказал Николай Онищук.

Также ректор Школы судей сообщил, что такое положение вещей является «следствием предвзятости Министерства финансов к НШСУ».

«У нас увольняются люди. А это уже будет иметь последствия для качества судейского образования, для подготовки новых судей, для качества тестовых заданий. Также у судей пропадает интерес работать в НШСУ», - добавил Николай Онищук.

Впрочем, в Министерстве финансов попросили НШСУ не настаивать на своем требовании.

«У вас фонд заработной платы в 2025 году останется на уровне 2024 года. Средние заработные платы у вас останутся на уровне 2024 года. Мы считаем, что НШСУ уже третий год получает нормальную заработную плату. Не думаем, что здесь есть проблема», - отметила директор Департамента расходов бюджета органов власти Министерства финансов Людмила Рожкова.

Государственная судебная администрация фактически поддержала Министерство финансов. 

«У вас все будет так же, как и в 2024 году, ни на копейку меньше. Уровень зарплат у вас будет на уровне 2024 года», - рассказал и. о. главы ГСА Максим Пампура.

В ответ Николай Онищук сообщил, что в случае если бюджетные предложения НШСУ не будут учтены, а размер заработных плат не будет приближен к уровню ВККС, то сотрудники Школы судей «вправе обратиться в суд».

Автор Вячеслав Хрипун

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НШСУ

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