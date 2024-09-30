Національна школа суддів попросила більше грошей на заробітну плату, інакше погрожує звернутися до суду

Міністерство фінансів у відповідь повідомило, що заробітна плата у Школі суддів є «нормальною».

Джерело фото — НШСУ

Національна школа суддів України наполягає на виділенні додаткового фінансування на 2025 рік у розмірі 12 млн. 248 тис. гривень.

Як зазначив 27 вересня під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правової політики ректор НШСУ Микола Оніщук, вказана сума грошей необхідна для того, щоб «підтягнути» розмір заробітних плат Школи суддів до рівня Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

«Стаття 104 Закону «Про судоустрій і статус суддів» передбачає, що розміри посадових окладів працівників Національної школи суддів України не можуть бути меншими, ніж відповідні розміри посадових окладів працівників Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Разом з тим, середня різниця у розмірі окладів між співробітниками Секретаріату ВККС та апарату НШСУ наразі складає 20%. У керівників структурних підрозділів ВККС середній розмір посадового окладу складає 39,5 тис. гривень, а в НШСУ – лише 30 тис. гривень», - розповів Микола Оніщук.

Також ректор Школи суддів повідомив, що такий стан речей є «наслідком упередженості Міністерства фінансів до НШСУ».

«У нас звільняються люди. А це вже буде мати наслідки для якості суддівської освіти, підготовки нових суддів, якості тестових завдань тощо. Також у суддів пропадає інтерес працювати в НШСУ», - додав Микола Оніщук.

Втім у Міністерстві фінансів попросили НШСУ не наполягати на своїй вимозі.

«У вас фонд заробітної плати у 2025 році залишиться на рівні 2024 року. Середні заробітні плати у вас також залишаться на рівні 2024 року. Ми вважаємо, що НШСУ вже третій рік поспіль отримує нормальну заробітну плату. Не думаємо, що тут є проблема», - зазначила директор Департаменту видатків бюджету органів влади Міністерства фінансів Людмила Рожкова.

Державна судова адміністрація фактично підтримала Міністерство фінансів.

«У вас все буде так само, як і у 2024 році, ні на копійку менше. Рівень зарплат у вас буде на рівні 2024 року», - розповів в. о. голови ДСА Максим Пампура.

У відповідь Микола Оніщук повідомив, що у разі, якщо бюджетні пропозиції НШСУ не будуть враховані, а розмір заробітної плати не буде наближено до рівня ВККС, то співробітники Школи суддів «мають право звернутися до суду».

Автор В’ячеслав Хрипун

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