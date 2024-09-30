Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Національна школа суддів попросила більше грошей на заробітну плату, інакше погрожує звернутися до суду

14:50, 30 вересня 2024
Міністерство фінансів у відповідь повідомило, що заробітна плата у Школі суддів є «нормальною».
Національна школа суддів попросила більше грошей на заробітну плату, інакше погрожує звернутися до суду
Джерело фото — НШСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна школа суддів України наполягає на виділенні додаткового фінансування на 2025 рік у розмірі 12 млн. 248 тис. гривень.

Як зазначив 27 вересня під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правової політики ректор НШСУ Микола Оніщук, вказана сума грошей необхідна для того, щоб «підтягнути» розмір заробітних плат Школи суддів до рівня Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

«Стаття 104 Закону «Про судоустрій і статус суддів» передбачає, що розміри посадових окладів працівників Національної школи суддів України не можуть бути меншими, ніж відповідні розміри посадових окладів працівників Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Разом з тим, середня різниця у розмірі окладів між співробітниками Секретаріату ВККС та апарату НШСУ наразі складає 20%. У керівників структурних підрозділів ВККС середній розмір посадового окладу складає 39,5 тис. гривень, а в НШСУ – лише 30 тис. гривень», - розповів Микола Оніщук.

Також ректор Школи суддів повідомив, що такий стан речей є «наслідком упередженості Міністерства фінансів до НШСУ».

«У нас звільняються люди. А це вже буде мати наслідки для якості суддівської освіти, підготовки нових суддів, якості тестових завдань тощо. Також у суддів пропадає інтерес працювати в НШСУ», - додав Микола Оніщук.

Втім у Міністерстві фінансів попросили НШСУ не наполягати на своїй вимозі.

«У вас фонд заробітної плати у 2025 році залишиться на рівні 2024 року. Середні заробітні плати у вас також залишаться на рівні 2024 року. Ми вважаємо, що НШСУ вже третій рік поспіль отримує нормальну заробітну плату. Не думаємо, що тут є проблема», -  зазначила директор Департаменту видатків бюджету органів влади Міністерства фінансів Людмила Рожкова.

Державна судова адміністрація фактично підтримала Міністерство фінансів.  

«У вас все буде так само, як і у 2024 році, ні на копійку менше. Рівень зарплат у вас буде на рівні 2024 року», - розповів в. о. голови ДСА Максим Пампура.

У відповідь Микола Оніщук повідомив, що у разі, якщо бюджетні пропозиції НШСУ не будуть враховані, а розмір заробітної плати не буде наближено до рівня ВККС, то співробітники Школи суддів «мають право звернутися до суду».

Автор В’ячеслав Хрипун  

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НШСУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Національна школа суддів попросила більше грошей на заробітну плату, інакше погрожує звернутися до суду

Міністерство фінансів у відповідь повідомило, що заробітна плата у Школі суддів є «нормальною».

Вищий антикорупційний суд закупить квартири для нових суддів загальною вартістю 60 млн гривень

На закупівлю службового житла можуть направити гроші від стягнутих застав.

Тепер ми розуміємо, де людина живе і куди надсилати повістку – ТЦК про результати оновлення військово-облікових даних

Зміни до законодавства щодо обов’язку оновити військово-облікові дані дозволили ТЦК зібрати актуальну інформацію про місце проживання, аби розіслати повістки.

У «Слузі народу» пояснили причини прийняття ЦВК постанови щодо відновлення роботи Державного реєстру виборців

Це технічне рішення, яке спрямоване на актуалізацію реєстру виборців – заступник голови Комітету Аліна Загоруйко.

Кабмін доручив звірити дані Демографічного реєстру з даними реєстру платників податків

Уряд вніс зміни щодо проведення верифікації деяких реєстрових даних фізичних осіб.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Лариса Житняк
    Лариса Житняк
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду