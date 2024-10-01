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В Черкасской области троих уклонистов отправили за решетку

07:54, 1 октября 2024
Уклонисты приговорены к 3 годам лишения свободы.
В Черкасской области троих уклонистов отправили за решетку
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В Черкасской области осуждены три жителя Уманского района по фактам уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, мужчины, находясь на военном учете, из-за отсутствия желания быть призванными на службу в ряды Вооруженных Сил Украины и, несмотря на преждевременное их предупреждение, без уважительных причин не явились в подразделение районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В прокуратуре добавили, что судами, с учетом собранных в ходе досудебного расследования доказательств, мужчины признаны виновными в инкриминируемых уголовных правонарушениях и назначены им наказания в виде 3 лет лишения свободы каждому.

Ранее сообщалось, что Нацбанк подготовил изменения, которые могут упростить арест и взыскание средств исполнительной службой.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», уклоняющихся от военного учета лиц – в частности, которые не сообщили государству свои актуальные данные, и добровольно не уплатят штрафы, которые им «выпишет» ТЦК, может ожидать взыскания средств со счетов и даже недвижимого имущества

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