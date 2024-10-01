В Черкасской области троих уклонистов отправили за решетку

Уклонисты приговорены к 3 годам лишения свободы.

В Черкасской области осуждены три жителя Уманского района по фактам уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, мужчины, находясь на военном учете, из-за отсутствия желания быть призванными на службу в ряды Вооруженных Сил Украины и, несмотря на преждевременное их предупреждение, без уважительных причин не явились в подразделение районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В прокуратуре добавили, что судами, с учетом собранных в ходе досудебного расследования доказательств, мужчины признаны виновными в инкриминируемых уголовных правонарушениях и назначены им наказания в виде 3 лет лишения свободы каждому.

Ранее сообщалось, что Нацбанк подготовил изменения, которые могут упростить арест и взыскание средств исполнительной службой.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», уклоняющихся от военного учета лиц – в частности, которые не сообщили государству свои актуальные данные, и добровольно не уплатят штрафы, которые им «выпишет» ТЦК, может ожидать взыскания средств со счетов и даже недвижимого имущества

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.