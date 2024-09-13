Нацбанк подготовил изменения, которые могут упростить арест и взыскание средств исполнительной службой

Изменения могут быть рассчитаны на упрощение взыскания средств со счетов уклонистов от мобилизации.

Национальный банк Украины предлагает обновить Инструкцию о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг. В частности, урегулировать вопрос о принудительном списании (взыскании) средств со счета плательщика, который закрыт по инициативе плательщика или его поставщика платежных услуг или изменен по инициативе поставщика платежных услуг. Соответствующие нормы содержат проект постановления Правления НБУ «Об утверждении Изменений в Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг».

В частности, предлагается новым пунктом 82-1 установить, что арест, наложенный на средства, не прекращается при изменении номера счета плательщика в соответствии с процедурой изменения счета, определенной Инструкцией №162.

Документ об аресте средств поставщик платежных услуг продолжает учитывать в соответствии с требованиями, установленными абзацами 2 и 3 пункта 82 раздела V настоящей Инструкции. В частности, документ об аресте средств банк продолжает учитывать по соответствующему внебалансовому счету. Денежные средства, арестованные на счете плательщика, банк перечисляет и учитывает по балансовому счету по учету средств по недействующим счетам для последующего выполнения платежной инструкции взыскателя в случае ее поступления.

Средства, арестованные на счете плательщика, закрытом в связи с изменением номера счета по инициативе поставщика платежных услуг, поставщик платежных услуг перечисляет и учитывает по новому счету плательщика для дальнейшего выполнения платежной инструкции взыскателя в случае ее поступления.

Поставщик платежных услуг плательщика, в случае поступления платежной инструкции на принудительное списание (взыскание) средств со счета плательщика, по которому ранее учитывались арестованные средства и который был закрыт в связи с изменением номера счета по инициативе поставщика платежных услуг, должен обеспечить выполнение такой платежной инструкции в порядке, определенном разделом IV настоящей Инструкции.

Также банк или другой поставщик платежных услуг сверяет номер счета плательщика с соответствующим номером счета на котором ранее учитывались арестованные средства и который был закрыт по инициативе плательщика или поставщика платежных услуг плательщика, или изменен по инициативе поставщика платежных услуг.

Кроме того, устанавливается новый перечень реквизитов, которые должна содержать платежная инструкция на принудительное списание (взыскание) средств, оформленная взыскателем (органом государственной исполнительной службы/частным исполнителем) в электронной или бумажной форме.

Как отмечает Нацбанк, это будет способствовать совершенствованию порядка безналичных расчетов пользователей платежных услуг в национальной валюте в части определения действий поставщиков платежных услуг при осуществлении кредитного перевода средств и дебетового перевода средств без согласия плательщика, то есть принудительного списания или взыскания средств.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», уклоняющихся от военного учета лиц – в частности, которые не сообщили государству свои актуальные данные, и добровольно не уплатят штрафы, которые им «выпишет» ТЦК, может ожидать взыскания средств со счетов и даже недвижимого имущества .

Для физических лиц штраф за КУоАП может составлять от 17 тысяч до 25,5 тысячи грн, для должностных лиц юридических лиц – до 59,5 тысячи грн.

Постановление ТЦК является исполнительным документом.

В дальнейшем уклоняющий попадет в Единый реестр должников.

С учетом цифровизации многих процессов процесс взыскания может быть достаточно быстрым, и должники, злостно уклоняющиеся от мобилизации, могут в один день оказаться без средств (сначала) и имущества (если средств на счете недостаточно).

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что зарплатная карта мужчины была заблокирована в результате неуплаты штрафа ТЦК за нарушение правил военного учета, но он считал, что имеет право на бронирование, так как является работником телемарафона.

Автор: Наталя Мамченко

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