В ЕГР обновили функционал предоставления выписок

13 сентября государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что в рамках проведенных технических работ обновило программное обеспечение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).
Среди введенных обновлений был обновлен функционал предоставления выписок из ЕГР, в котором:
- впроваджено принцип: «один суб’єкт – один витяг»;
- забезпечено попередню візуалізацію переліку суб’єктів з можливістю обрання конкретного суб’єкта для формування витягу;
- створено можливість відмови від формування витягу, якщо за введеними параметрами пошуку записів не знайдено;
- забезпечено долучення до витягу про юридичну особу сканованих копій установчих документів та структури власності (за наявності та у вигляді, в якому вони долучені до реєстраційної справи);
- забезпечено відображення відомостей про наявність або відсутність виконавчих проваджень у вигляді QR-коду для переходу на результати пошуку на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України, з використанням якого забезпечується доступ до інформації Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП);
- прибрано необхідність обрання блоків інформації, які потрібно включити до документа;
- прибрано можливість пошуку за найменуванням юридичної особи.
- впроваджено новий окремий тип витягу, що відображає перелік юридичних осіб з мінімальним обсягом інформації, де вказана особа є керівником, засновником, представником, бенефіціаром.
- оновлено інтерфейсні форми кроків формування запитів;
- покращено візуалізацію інформації та розширено атрибутивний склад деяких блоків даних друкованої форми витягу (PDF);
- у блоках про параметри запиту забезпечено відображення атрибутів включно з РНОКПП та паспортними даними, за якими здійснювався пошук;
- додано можливість пошуку за даними про УНЗР фізичної особи;
- реалізовано можливість формування друкованої форми запиту (для запитів, що формуються з використанням програмного забезпечення реєстратора / адміністратора ЦНАП).
Також реалізовано наступне:
- оновлено розділи безкоштовного запиту, а саме: у відповідних блоках детальної інформації про юридичну особу та фізичну особу – підприємця в частині відображення відомостей про наявність або відсутність виконавчих проваджень додано гіперпосилання для переходу на результати пошуку на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України, з використанням якого забезпечується доступ до інформації АСВП;
- змінено форму інформаційної взаємодії між ЄДР та АСВП, а також відповідний функціонал вкладки «АСВП»;
- оптимізовано механізми пошуків;
- оптимізовано функціонал візуалізації внесених змін;
- додано 2 нових типи документів для реєстраційної дії «Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу»:
«Перенесення відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, згідно з ПКМУ» (не вимагає долучення сканованої копії);
«Перенесення відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, у звʼязку з поданням заяви».
Поточні оновлення стосувалися також функціоналу сервісної послуги прикладного програмного інтерфейсу ЄДР (API), а саме:
- в рамках додаткового сервісу у вигляді отримання інформації за результатом формування додаткового запиту на отримання сканованої копії установчого документа юридичної особи реалізовано новий метод на отримання сканованої копії структури власності юридичної особи;
- припинено надання даних про незавершені виконавчі провадження (атрибут open_enforcements більше не містить даних).
Оновлена редакція договору, технічного опису, а також форми заяви про приєднання до договору (Додаток 1 до договору) та заяви про зміну відомостей користувача (Додаток 4 до договору) розміщені на офіційному вебсайті ДП «НАІС» та є доступними для ознайомлення у рубриці «Реєстри» → «АРІ реєстрів» → «ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ».
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