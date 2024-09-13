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В ЕГР обновили функционал предоставления выписок

14:58, 13 сентября 2024
ГП «НАИС» обновило программное обеспечение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
В ЕГР обновили функционал предоставления выписок
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13 сентября государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что в рамках проведенных технических работ обновило программное обеспечение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

Среди введенных обновлений был обновлен функционал предоставления выписок из ЕГР, в котором:

  1. Для запитів за даними юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи, або фізичної особи – підприємця:

- впроваджено принцип: «один суб’єкт – один витяг»;

- забезпечено попередню візуалізацію переліку суб’єктів з можливістю обрання конкретного суб’єкта для формування витягу;

- створено можливість відмови від формування витягу, якщо за введеними параметрами пошуку записів не знайдено;

- забезпечено долучення до витягу про юридичну особу сканованих копій установчих документів та структури власності (за наявності та у вигляді, в якому вони долучені до реєстраційної справи);

- забезпечено відображення відомостей про наявність або відсутність виконавчих проваджень у вигляді QR-коду для переходу на результати пошуку на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України, з використанням якого забезпечується доступ до інформації Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП);

- прибрано необхідність обрання блоків інформації, які потрібно включити до документа;

- прибрано можливість пошуку за найменуванням юридичної особи.

  1. Для запитів за даними керівника, засновника, представника, бенефіціара:

- впроваджено новий окремий тип витягу, що відображає перелік юридичних осіб з мінімальним обсягом інформації, де вказана особа є керівником, засновником, представником, бенефіціаром.

  1. Загально для запитів:

- оновлено інтерфейсні форми кроків формування запитів;

- покращено візуалізацію інформації та розширено атрибутивний склад деяких блоків даних друкованої форми витягу (PDF);

- у блоках про параметри запиту забезпечено відображення атрибутів включно з РНОКПП та паспортними даними, за якими здійснювався пошук;

- додано можливість пошуку за даними про УНЗР фізичної особи;

- реалізовано можливість формування друкованої форми запиту (для запитів, що формуються з використанням програмного забезпечення реєстратора / адміністратора ЦНАП).

Також реалізовано наступне:

-  оновлено розділи безкоштовного запиту, а саме: у відповідних блоках детальної інформації про юридичну особу та фізичну особу – підприємця в частині відображення відомостей про наявність або відсутність виконавчих проваджень додано гіперпосилання для переходу на результати пошуку на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України, з використанням якого забезпечується доступ до інформації АСВП;

-  змінено форму інформаційної взаємодії між ЄДР та АСВП, а також відповідний функціонал вкладки «АСВП»;

-  оптимізовано механізми пошуків;

-  оптимізовано функціонал візуалізації внесених змін;

-  додано 2 нових типи документів для реєстраційної дії «Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу»:

«Перенесення відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, згідно з ПКМУ» (не вимагає долучення сканованої копії);

«Перенесення відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, у звʼязку з поданням заяви».

Поточні оновлення стосувалися також функціоналу сервісної послуги прикладного програмного інтерфейсу ЄДР (API), а саме:

-  в рамках додаткового сервісу у вигляді отримання інформації за результатом формування додаткового запиту на отримання сканованої копії установчого документа юридичної особи реалізовано новий метод на отримання сканованої копії структури власності юридичної особи;

-  припинено надання даних про незавершені виконавчі провадження (атрибут open_enforcements більше не містить даних).

Оновлена редакція договору, технічного опису, а також  форми заяви про приєднання до договору (Додаток 1 до договору) та заяви про зміну відомостей користувача (Додаток 4 до договору) розміщені на офіційному вебсайті ДП «НАІС» та є доступними для ознайомлення у рубриці «Реєстри» → «АРІ реєстрів» → «ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ».

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