Кабмин сменил госсекретаря Министерства культуры и информационной политики

Елена Земляна назначена в.и.о государственного секретаря Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров на заседании 13 сентября принял несколько кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство уволило Лещука Юрия Витальевича с должности государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики Украины.

Также было временно возложено на выполнение обязанностей государственного секретаря Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины на Земляную Елену Александровну.

Согласовано назначение:

- Куйбиды Степана Васильевича первым заместителем председателя Тернопольской облгосадминистрации;

- Журбы Павла Александровича заместителем председателя Тернопольской областной государственной администрации.

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