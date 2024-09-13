Кабмин сменил госсекретаря Министерства культуры и информационной политики

Кабинет Министров на заседании 13 сентября принял несколько кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Правительство уволило Лещука Юрия Витальевича с должности государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики Украины.
Также было временно возложено на выполнение обязанностей государственного секретаря Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины на Земляную Елену Александровну.
Согласовано назначение:
- Куйбиды Степана Васильевича первым заместителем председателя Тернопольской облгосадминистрации;
- Журбы Павла Александровича заместителем председателя Тернопольской областной государственной администрации.
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