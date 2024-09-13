Кабмін змінив держсекретаря Міністерства культури та інформаційної політики

Олену Земляну призначено т.в.о державного секретаря Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів на засіданні 13 вересня ухвалив кілька кадрових рішень. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд звільнив Лещука Юрія Віталійовича з посади державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики України.

Також було тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства культури та стратегічних комунікацій України на Земляну Олену Олександрівну.

Погоджено призначення:

- Куйбіди Степана Васильовича першим заступником голови Тернопільської обласної державної адміністрації;

- Журби Павла Олександровича заступником голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

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