Кабмін змінив держсекретаря Міністерства культури та інформаційної політики

Кабінет Міністрів на засіданні 13 вересня ухвалив кілька кадрових рішень. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Уряд звільнив Лещука Юрія Віталійовича з посади державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики України.
Також було тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства культури та стратегічних комунікацій України на Земляну Олену Олександрівну.
Погоджено призначення:
- Куйбіди Степана Васильовича першим заступником голови Тернопільської обласної державної адміністрації;
- Журби Павла Олександровича заступником голови Тернопільської обласної державної адміністрації.
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