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Кабмін змінив держсекретаря Міністерства культури та інформаційної політики

14:40, 13 вересня 2024
Олену Земляну призначено т.в.о державного секретаря Міністерства культури та стратегічних комунікацій.
Кабмін змінив держсекретаря Міністерства культури та інформаційної політики
Фото: kmu.gov.ua
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Кабінет Міністрів на засіданні 13 вересня ухвалив кілька кадрових рішень. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд звільнив Лещука Юрія Віталійовича з посади державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики України.

Також було тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства культури та стратегічних комунікацій України на Земляну Олену Олександрівну.

Погоджено призначення:

- Куйбіди Степана Васильовича першим заступником голови Тернопільської обласної державної адміністрації;

- Журби Павла Олександровича заступником голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

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