На Черкащині трьох ухилянтів відправили за ґрати

Ухилянтів засуджено до 3 років позбавлення волі.

На Черкащині засуджено трьох жителів Уманського району за фактами ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, чоловіки, перебуваючи на військовому обліку, через відсутність бажання бути призваними на службу в лави Збройних Сил України та попри завчасне їх попередження, без поважних причин не з’явилися до підрозділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У прокуратурі додали, що судами, з урахуванням зібраних у ході досудового розслідування доказів, чоловіків визнано винуватими в інкримінованих кримінальних правопорушеннях та призначено їм покарання у виді 3 років позбавлення волі кожному.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк підготував зміни, які можуть спростити арешт і стягнення коштів виконавчою службою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», осіб, які ухиляються від військового обліку – зокрема, не повідомили державі свої актуальні дані, і добровільно не сплатять штрафи, які їм «випише» ТЦК, може чекати стягнення коштів з рахунків та навіть нерухомого майна.

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