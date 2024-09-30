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Одного із учасників гурту BTS оштрафували за керування електросамокатом у нетверезому стані

19:50, 30 вересня 2024
Шуґа з BTS сплатив штраф у 15 мільйонів вон за керування самокатом під впливом алкоголю.
Одного із учасників гурту BTS оштрафували за керування електросамокатом у нетверезому стані
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Учасника популярного південнокорейського гурту BTS Шуґу, справжнє ім'я якого Мін Юнґі, оштрафували на 15 мільйонів корейських вон (приблизно 11 468 доларів) за керування електросамокатом у нетверезому стані. Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався 6 серпня, коли поліція затримала артиста після того, як він впав з електроскутера біля свого будинку в Йонсані. Правоохоронці виявили, що концентрація алкоголю в його крові становила 0,227 відсотка, що перевищує дозволений поріг у 0,08%.

Шуґа вибачився за свої дії, зазначивши, що їхав додому, вважаючи відстань короткою, і забув, що керувати електросамокатом у нетверезому стані заборонено. "Хоча ніхто не постраждав, це повністю моя відповідальність, і я прошу вибачення у тих, хто постраждав через мою недбалість," — заявив він.

Попри вибачення, артист зіткнувся з негативною реакцією з боку фанатів, які навіть закликали його залишити гурт. Через 17 днів після інциденту Шуґа пройшов тригодинний допит у поліційного відділку, де визнав свою провину. Справу направили до прокуратури, яка погодила штраф у 15 мільйонів вон. Мін Юнґі має тиждень на оскарження цього рішення.

Зараз 31-річний артист проходить альтернативну форму обов'язкової військової служби як агент соціальної служби з вересня 2023 року.

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