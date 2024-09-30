Одного із учасників гурту BTS оштрафували за керування електросамокатом у нетверезому стані

Шуґа з BTS сплатив штраф у 15 мільйонів вон за керування самокатом під впливом алкоголю.

Учасника популярного південнокорейського гурту BTS Шуґу, справжнє ім'я якого Мін Юнґі, оштрафували на 15 мільйонів корейських вон (приблизно 11 468 доларів) за керування електросамокатом у нетверезому стані. Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався 6 серпня, коли поліція затримала артиста після того, як він впав з електроскутера біля свого будинку в Йонсані. Правоохоронці виявили, що концентрація алкоголю в його крові становила 0,227 відсотка, що перевищує дозволений поріг у 0,08%.

Шуґа вибачився за свої дії, зазначивши, що їхав додому, вважаючи відстань короткою, і забув, що керувати електросамокатом у нетверезому стані заборонено. "Хоча ніхто не постраждав, це повністю моя відповідальність, і я прошу вибачення у тих, хто постраждав через мою недбалість," — заявив він.

Попри вибачення, артист зіткнувся з негативною реакцією з боку фанатів, які навіть закликали його залишити гурт. Через 17 днів після інциденту Шуґа пройшов тригодинний допит у поліційного відділку, де визнав свою провину. Справу направили до прокуратури, яка погодила штраф у 15 мільйонів вон. Мін Юнґі має тиждень на оскарження цього рішення.

Зараз 31-річний артист проходить альтернативну форму обов'язкової військової служби як агент соціальної служби з вересня 2023 року.

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