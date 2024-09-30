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Одного из участников группы BTS оштрафовали за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии

19:50, 30 сентября 2024
Шуга из BTS заплатил штраф в 15 миллионов вон за управление самокатом под воздействием алкоголя.
Одного из участников группы BTS оштрафовали за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии
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Участника популярной южнокорейской группы BTS Шугу, настоящее имя которого Мин Юнги, оштрафовали на 15 миллионов корейских вон (примерно 11 468 долларов) за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел 6 августа, когда полиция задержала артиста после того, как он упал с электроскутера возле своего дома в Йонсане. Правоохранители обнаружили, что концентрация алкоголя в его крови составляла 0,227 процента, что превышает разрешенный порог в 0,08%.

Шуга извинился за свои действия, отметив, что ехал домой, считая расстояние коротким, и забыл, что управлять электросамокатом в нетрезвом состоянии запрещено. «Хотя никто не пострадал, это полностью моя ответственность, и я прошу прощения у тех, кто пострадал из-за моей халатности», - заявил он.

Несмотря на извинения, артист столкнулся с негативной реакцией со стороны фанатов, которые даже призвали его покинуть группу. Через 17 дней после инцидента Шуга прошел трехчасовой допрос в полицейском участке, где признал свою вину. Дело направили в прокуратуру, которая согласовала штраф в 15 миллионов вон. Мин Юнги имеет неделю на обжалование этого решения.

Сейчас 31-летний артист проходит альтернативную форму обязательной военной службы как агент социальной службы с сентября 2023 года.

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