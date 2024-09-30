Одного из участников группы BTS оштрафовали за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии

Шуга из BTS заплатил штраф в 15 миллионов вон за управление самокатом под воздействием алкоголя.

Участника популярной южнокорейской группы BTS Шугу, настоящее имя которого Мин Юнги, оштрафовали на 15 миллионов корейских вон (примерно 11 468 долларов) за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел 6 августа, когда полиция задержала артиста после того, как он упал с электроскутера возле своего дома в Йонсане. Правоохранители обнаружили, что концентрация алкоголя в его крови составляла 0,227 процента, что превышает разрешенный порог в 0,08%.

Шуга извинился за свои действия, отметив, что ехал домой, считая расстояние коротким, и забыл, что управлять электросамокатом в нетрезвом состоянии запрещено. «Хотя никто не пострадал, это полностью моя ответственность, и я прошу прощения у тех, кто пострадал из-за моей халатности», - заявил он.

Несмотря на извинения, артист столкнулся с негативной реакцией со стороны фанатов, которые даже призвали его покинуть группу. Через 17 дней после инцидента Шуга прошел трехчасовой допрос в полицейском участке, где признал свою вину. Дело направили в прокуратуру, которая согласовала штраф в 15 миллионов вон. Мин Юнги имеет неделю на обжалование этого решения.

Сейчас 31-летний артист проходит альтернативную форму обязательной военной службы как агент социальной службы с сентября 2023 года.

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