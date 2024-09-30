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Минобороны заявило, что избавится от «слабых мест» в управлении рисками с помощью аудита

14:26, 30 сентября 2024
Аудит позволит выявить, отвечает ли управление рисками в Минобороны требованиям международных стандартов.
Минобороны заявило, что избавится от «слабых мест» в управлении рисками с помощью аудита
Фото: suspilne.media
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Министерство обороны сообщило, что компания Большой четверки поможет ведомству усовершенствовать систему управления рисками и комплаенса. Об этом сообщили на официальном сайте Минобороны.

Отмечается, что в ведомстве начат соответствующий проект при поддержке программы Специального советника по обороне Великобритании, финансируемой Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

«Хотим продемонстрировать обществу и партнерам эффективность наших трех защитных линий в управлении рисками. Компания Большой четверки уже проанализировала службу внутреннего аудита ведомства, выполняющую функцию третьей линии защиты. Сейчас начинаем второй этап, на котором концентрируемся на повышении эффективности первых двух линий защиты», - заявил заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер.

Компания Большой четверки проанализирует:

систему управления рисками и комплаенсом,

отвечает ли управление рисками требованиям международных стандартов.

В Минобороны добавляют, что предоставленные рекомендации позволят избавиться от выявленных «слабых мест», в частности путем внедрения лучших мировых практик, что позволит снизить риски нарушений и улучшить контроль за соблюдением норм.

«Это будет способствовать повышению прозрачности и ответственности в управленческих процессах Минобороны, а также укреплению доверия со стороны международных партнеров», - подчеркнул Станислав Гайдер.

Ранее Минобороны возобновило конкурсный отбор руководителей предприятий.

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