Минобороны возобновило конкурсный отбор руководителей предприятий

Специализированная группа будет выбирать руководителей предприятий Минобороны.

Источник фото: Минобороны

Отныне кандидатов на руководящие должности в предприятиях, подчиненных Министерству обороны Украины, будет выбирать специализированная рабочая группа. Это решение направлено на привлечение профессиональных менеджеров и более эффективное обеспечение потребностей Сил обороны. Об этом сообщили в Минобороны.

«Это решение фактически возвращает конкурсный отбор на должности в предприятиях Минобороны. Вчера рабочая группа по отбору начала работу. Так мы сможем привлечь профессиональных и добропорядочных менеджеров к формированию стратегий развития, управления и надзора за менеджментом наших предприятий. Результатом этого решения станет более качественное удовлетворение потребностей Сил обороны в условиях войны», - отметил заместитель министра обороны Станислав Гайдер.

На время военного положения проведение конкурсов на руководящие должности было остановлено, однако это решение касается предприятий, находящихся в оперативном подчинении оборонного ведомства. Рабочая группа будет определять критерии оценки для каждого предприятия отдельно, а отбор кандидатов будет происходить прозрачно и открыто.

Кроме того, к процессу планируют привлечь профессиональную рекрутинговую компанию, а также представителей международных организаций, дипломатических учреждений и экспертов. Такой подход соответствует принципам корпоративного управления, рекомендованным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и будет способствовать повышению доверия общественности и международных партнеров к решениям Министерства обороны.

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