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Міноборони відновило конкурсний відбір керівників підприємств

15:08, 24 вересня 2024
Спеціалізована група обиратиме керівників підприємств Міноборони.
Міноборони відновило конкурсний відбір керівників підприємств
Джерело фото: Міноборони
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Відтепер кандидатів на керівні посади в підприємствах, що підпорядковані Міністерству оборони України, обиратиме спеціалізована робоча група. Це рішення спрямоване на залучення професійних менеджерів та більш ефективне забезпечення потреб Сил оборони. Про це повідомили в Міноборони.

«Це рішення фактично повертає конкурсний відбір на посади в підприємствах Міноборони. Вчора робоча група з відбору розпочала роботу. Так ми зможемо залучити професійних та доброчесних менеджерів до формування стратегій розвитку, управління та нагляду за менеджментом наших підприємств. Результатом цього рішення стане більш якісне задоволення потреб Сил оборони в умовах війни», — зазначив заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

На час воєнного стану проведення конкурсів на керівні посади було зупинене, проте це рішення стосується підприємств, що перебувають у оперативному підпорядкуванні оборонного відомства. Робоча група визначатиме критерії оцінки для кожного підприємства окремо, а відбір кандидатів відбуватиметься прозоро та відкрито.

Крім того, до процесу планують залучити професійну рекрутингову компанію, а також представників міжнародних організацій, дипломатичних установ та експертів. Такий підхід відповідає принципам корпоративного управління, рекомендованим Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), і сприятиме підвищенню довіри громадськості та міжнародних партнерів до рішень Міністерства оборони.

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