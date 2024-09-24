Для забезпечення видатків бюджету на 2025 рік українському уряду потрібно десь знайти і позичити більш, ніж 23 млрд доларів США – Роксолана Підласа

Ті чи інші видатки не профінансовані в проекті бюджету не тому, що хтось дурний, і не розуміє важливості певних сфер, а тому що цих грошей просто нема – голова Антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна.

Джерело фото: Facebook / Roksolana Pidlasa

У 2025 році в України на 108 млрд грн зростуть видатки на обслуговування державного боргу. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа при обговоренні проекту бюджету на 2025 рік (законопроект 12000).

«На майже 108 мільярдів гривень. І це теж наша реальність. Ми, на жаль, зараз живемо в борг. У 2025 році для покриття невійськових видатків ми вимушені будемо знову позичити ще майже 37 мільярдів доларів, і використати ми їх маємо розумно» - підкреслила вона.

Як зазначила Роксолана Підласа, з потреби в 38,4 мільярда доларів міжнародного фінансування у нас наразі є підтвердженими лише трохи більше 15 мільярдів доларів.

«Тобто, більше ніж 23 мільярди доларів нам треба знайти, знову-таки, позичити.

Безперечно, ми розраховуємо на те, що в наступні роки Україна отримає доступ до 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів. Але механізм досі не погоджений, і ви маєте це знати, ці кошти досі не підтверджені» - підкреслила вона під час пленарного засідання.

Також вона зауважила, що потрібно бути свідомими того факту, що загалом видатки у 2025 році збільшаться всього на 5%, тому що не з'явилося радикально нових джерел надходжень до державного бюджету. Той невеликий, хоч і важливий пакет податкових змін, які Верховна Рада сподівається проголосувати на початку жовтня, покриє лише 3,5% усіх видатків у наступному році.

Отже, Україна повинна постійно позичати, і її борг постійно зростає. Наразі, як відомо, обіцяні G7 у червні 50 млрд доларів за рахунок заморожених в інших країнах активів рф, Україні не передані. Хоча, за словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, в ЄС працюють над наданням Україні 35 млрд до кінця року.

В свою чергу, голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна закликала народних депутатів «бути відвертими», коли вони питають з уряду причину заморожування соціальних стандартів на рівні 2024 року.

«Ті чи інші видатки не профінансовані в цьому проекті бюджету тією мірою, якою би нам хотілося, не тому, що хтось дурний і не розуміє важливості тих чи інших сфер, а тому що цих грошей просто нема, їх нема.

У нас недофінансована потреба зараз у зовнішньому фінансуванні 23 мільярди доларів. 23 мільярди доларів станом на зараз незрозуміло звідки ми будемо брати для покриття навіть тих видатків, які вже закладені в цьому бюджеті, і це треба розуміти» - підкреслила вона.

В той же час Анастасія Радіна підкреслила неможливість зменшення державних видатків на зарплати в антикорупційних органах.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Мінфін у проекті Державного бюджету на 2025 рік №12000 пропонує застосовувати «звичайний» прожитковий мінімум для розрахунку посадових окладів у НАБУ, НАЗК і ДБР.

Також ми наводили дані про середні заробітні плати у певних антикорупційних органах.

Крім того, міністр соцполітики Оксана Жолнович закликала депутатів повернутися до законопроекту 3515, яким планується відв'язати мінімалку від прожиткового мінімуму та ввести оподаткування для домогосподарств.

Також вона зазначила, що кожна гривня, яка покривається сьогодні в рамках соціального бюджету, це кошти, які нам спонсорують наші міжнародні партнери.

Автор: Наталя Мамченко

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