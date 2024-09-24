Для обеспечения расходов бюджета на 2025 год украинскому правительству нужно где-то найти и одолжить более 23 млрд долларов США – Роксолана Пидласа

Те или иные расходы не профинансированы в проекте бюджета не потому, что кто-то глуп, и не понимает важности определенных сфер, а потому что этих денег просто нет – глава Антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина.

Источник фото: Facebook / Roksolana Pidlasa

В 2025 году у Украины на 108 млрд грн возрастут расходы на обслуживание государственного долга. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа при обсуждении проекта бюджета на 2025 год (законопроект 12000).

«На почти 108 миллиардов гривен. И это тоже наша действительность. Мы, к сожалению, сейчас живем взаймы. В 2025 году для покрытия невоенных расходов мы вынуждены будем снова одолжить еще почти 37 миллиардов долларов, и использовать мы их должны разумно» - подчеркнула она.

Как отметила Роксолана Пидласа, из потребности в 38,4 миллиарда долларов международного финансирования у нас сейчас подтверждены лишь чуть более 15 миллиардов долларов.

«То есть, более 23 миллиардов долларов нам нужно найти, опять-таки, одолжить.

Безусловно, мы рассчитываем на то, что в последующие годы Украина получит доступ к 50 миллиардам долларов от замороженных российских активов. Но механизм до сих пор не согласован, и вы должны это знать, эти средства до сих пор не подтверждены» - подчеркнула она во время пленарного заседания.

Также она отметила, что нужно осознавать тот факт, что в целом расходы в 2025 году увеличатся всего на 5%, потому что не появилось радикально новых источников поступлений в государственный бюджет. Этот небольшой, хотя и важный пакет налоговых изменений, которые Верховная Рада надеется проголосовать в начале октября, покроет лишь 3,5% всех расходов в следующем году.

Следовательно, Украина должна постоянно занимать, и ее долг постоянно растет. Пока, как известно, обещанные G7 в июне 50 млрд долларов за счет замороженных в других странах активов россии, Украине не переданы. Хотя, по словам президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ЕС работают над предоставлением Украине 35 млрд до конца года.

В свою очередь, председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина призвала народных депутатов «быть откровенными», когда они спрашивают у правительства причину замораживания социальных стандартов на уровне 2024 года.

«Те или иные расходы не профинансированы в этом проекте бюджета в той мере, в какой бы нам хотелось, не потому, что кто-то глуп и не понимает важности тех или иных сфер, а потому что этих денег просто нет, их нет.

У нас недофинансированная потребность сейчас во внешнем финансировании 23 миллиарда долларов. 23 миллиарда долларов по состоянию на данный момент непонятно откуда мы будем брать для покрытия даже расходы, которые уже заложены в этом бюджете, и это надо понимать» - подчеркнула она.

Вместе с тем Анастасия Радина подчеркнула невозможность уменьшения государственных расходов на зарплаты в антикоррупционных органах.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Минфин в проекте Государственного бюджета на 2025 год №12000 предлагает применять «обычный» прожиточный минимум для расчета должностных окладов НАБУ, НАПК и ГБР.

Также мы приводили данные о средних заработных платах в определенных антикоррупционных органах.

Кроме того, министр соцполитики Оксана Жолнович призвала депутатов вернуться к законопроекту 3515, которым планируется отвязать «минималку» от прожиточного минимума и ввести налогообложение для домохозяйств.

Также она отметила, что каждая покрываемая сегодня гривна в рамках социального бюджета это средства, которые нам спонсируют наши международные партнеры.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.