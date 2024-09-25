Юридическое лицо передает в финансовый лизинг автомобиль — кто является плательщиком транспортного налога

Главное управление ГНС в Киевской области разъясняет, кто является плательщиком транспортного налога при передаче юридическим лицом в финансовый лизинг легкового автомобиля.
Объектом налогообложения является легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно), и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.
Плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, имеющие зарегистрированные в Украине, согласно действующему законодательству, собственные легковые автомобили, являющиеся объектами налогообложения.
Плательщики налога – юридические лица самостоятельно исчисляют сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и не позднее 20 февраля этого же года представляют контролирующему органу по месту регистрации объекта налогообложения налоговую декларацию по транспортному налогу по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 10.04.2015 №415.
Финансовый лизинг – хозяйственная операция юридического лица (лизингодателя), по которой лизингодатель передает лизингополучателю имущество, являющееся основным средством и приобретенное или изготовленное лизингодателем, а также все риски и вознаграждения, связанные с правом владения и пользования объектом.
Сроки «финансовый лизинг» и «финансовая аренда» для целей НКУ тождественны.
Лизинг считается финансовым при наличии хотя бы одного из следующих условий:
Так, в случае передачи легкового автомобиля в финансовый лизинг, плательщиком транспортного налога по транспортным средствам, зарегистрированным в Украине согласно действующему законодательству, является лизингодатель (юридическое лицо – владелец транспортного средства).
Декларация подается по месту регистрации объекта налогообложения в течение месяца со дня возникновения права собственности на такой объект, а уплата транспортного налога производится с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект.
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