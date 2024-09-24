Белорусский учебно-боевой самолет Як-130 вторгся на территорию Украины - что известно

Самолет нарушил воздушное пространство Украины.

Иллюстративное фото из открытых источников

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24 сентября белорусский учебно-боевой самолет Як-130 вошел в воздушное пространство Украины. Об этом сообщают мониторинговые группы.

В Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и в Киеве объявляли ​​воздушную тревогу.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что воздушная цель (не скоростная) на границе Киевской и Житомирской областей пересекла государственную границу с территории Белоруссии.

«Белорусский Гаюн» обратил внимание на сообщения украинских мониторинговых каналов и ПС ВСУ о том, что около 14:25 цель пересекла белорусско-украинскую границу и сейчас находится на границе Киевской и Житомирской областей.

Мониторинговые каналы сообщают, что Як-130 пересекла госграницу из Украины со стороны Беларуси в районе Дятлык, Наровлянский район Гомельской области.

Предварительно это учебно-боевой самолет Як-130 ВВС РБ. Информация уточняется. Цель не фиксируется.

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