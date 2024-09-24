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Білоруський навчально-бойовий літак Як-130 вторгся на територію України — що відомо

14:45, 24 вересня 2024
Літак порушив повітряний простір України.
Білоруський навчально-бойовий літак Як-130 вторгся на територію України — що відомо
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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24 вересня білоруський навчально-бойовий літак Як-130 зайшов у повітряний простір України. Про це повідомляють моніторингові групи.

На Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та у Києві оголошували повітряну тривогу.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що повітряна ціль (не швидкісна) на межі Київської та Житомирської областей, перетнула державний кордон з території Білорусії.

«Беларускі Гаюн» звернув увагу на повідомлення українських моніторингових каналів та ПС ЗСУ про те, що близько 14:25 ціль перетнула білорусько-український кордон і зараз перебуває на кордоні Київської та Житомирської областей.

Моніторингові канали повідомляють, що Як-130 перетнув держкордон з Україною з боку Білорусі в районі Дятлик, Наровлянський район Гомельської області.

Попередньо це навчально-бойовий літак Як-130 ВПС РБ. Інформація уточнюється. Наразі ціль не фіксується.

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