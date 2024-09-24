Білоруський навчально-бойовий літак Як-130 вторгся на територію України — що відомо

24 вересня білоруський навчально-бойовий літак Як-130 зайшов у повітряний простір України. Про це повідомляють моніторингові групи.
На Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та у Києві оголошували повітряну тривогу.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що повітряна ціль (не швидкісна) на межі Київської та Житомирської областей, перетнула державний кордон з території Білорусії.
«Беларускі Гаюн» звернув увагу на повідомлення українських моніторингових каналів та ПС ЗСУ про те, що близько 14:25 ціль перетнула білорусько-український кордон і зараз перебуває на кордоні Київської та Житомирської областей.
Моніторингові канали повідомляють, що Як-130 перетнув держкордон з Україною з боку Білорусі в районі Дятлик, Наровлянський район Гомельської області.
Попередньо це навчально-бойовий літак Як-130 ВПС РБ. Інформація уточнюється. Наразі ціль не фіксується.
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