У київській підземці на Майдані Незалежності відвалилася плитка

На щастя, через падіння плитки ніхто не постраждав.

У підземному переході на станції метро «Майдан Незалежності» в Києві відвалилася плитка та впала на сходи. Інцидент стався, коли поруч проходили люди, проте їм пощастило уникнути травм. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

«На щастя, ніхто не постраждав – людей врятували кілька секунд, адже вони не дійшли до зони падіння», – повідомили очевидці.

Обставини інциденту наразі вивчаються, а комунальні служби займаються усуненням наслідків.

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