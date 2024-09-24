В киевской подземке на Майдане Независимости отвалилась плитка

К счастью, из-за падения плитки никто не пострадал.

В подземном переходе на станции метро «Майдан Независимости» в Киеве отвалилась плитка и упала на лестницу. Инцидент произошел, когда рядом проходили люди, однако им посчастливилось избежать травм. Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

«К счастью, никто не пострадал - людей спасли несколько секунд, ведь они не дошли до зоны падения», - сообщили очевидцы.

Обстоятельства инцидента сейчас изучаются, а коммунальные службы занимаются устранением последствий.

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